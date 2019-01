Premios Oscar 2019: Así se enteró Rami Malek su nominación a Mejor Actor

¡Emocionado! Rami Malek fue nominado a Mejor Actor en los Premios Oscar 2019 y a pesar de los reconocimientos que ya había recibido por su participación en Bohemian Rhapsody, el actor no dudó en sorprenderse por con la noticia.

Malek estaba en París, mientras que la Academia anunciaba los nominados. Tal como lo contó a 'Entertainment Weekly' no estaba al tanto de los Premios Oscar, solo notó que estaba pasando algo importante cuando su teléfono empezó a sonar con insistencia. "Es algo que nunca esperas que suceda (nominación como Mejor Actor). Es como un sueño lejano que los actores tienen y esperan hasta cierto punto", señaló al actor en referencia a lo que sintió cuando se enteró de la noticia.

El medio le preguntó si ya estaba considerando la nominación luego que ganara como mejor actor en los Globos de Oro. "Supongo que en ese punto, empiezas a considerarlo. Siempre estoy tan agradecido de ser un actor que trabaja. El porcentaje de personas que pueden hacer esto es tan pequeño que recibir elogios como este siempre parece tan lejano, ya sea que hayas recibido premios en el pasado o no. Pero creo que tal vez después de obtener el Globo, parecía más asequible, pero hay algo acerca de escuchar las palabras de que eres un actor nominado al Oscar que aún será increíblemente impactante", respondió el actor al respecto.

Finalmente no dudó en agradecer a la Academia por la nominación, pues considera que a pesar de no ser ganador, siempre llevará el título de "nominado al Oscar". "Este año se me está considerando el desempeño y a esta película (Bohemian Rhapsody) le fue muy bien, estamos nominados a la Mejor Película y estoy muy orgulloso del trabajo.

A Rami Malek le tocará competir con Christian Bale de "Vice", Bradley Cooper de "A Star Is Born", Willem Dafoe de "At Eternity's Gate" y Viggo Mortensen de "Green Book".