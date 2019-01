Lucho Cáceres habla fuerte de Magaly Medina tras comparación con personaje de 'You'

Magaly Medina regresó con fuerza a la televisión peruana y continúa dando qué hablar, debido a que la conductora de televisión sorprendió con sus nuevos ampay y formato de programa. Sin embargo, su retorno no es del agrado de muchas personas, quienes la compararon con 'You', el psicópata de la serie de Netflix.

El retorno a las pantallas de ATV ha generado gran revuelo entre los detractores de Magaly Medina, por ello muchas personalidades no dudaron en opinar al respecto, como fue el caso de la periodista Patricia Salinas, quien realizó una columna llamada 'De Stalkers y otros psicópatas', donde compara a su colega pelirroja con el psicópata 'Joe Goldberg' de la serie 'You', la cual ha ganado gran popularidad en Netflix.

Joe Goldberg es un personaje de ficción y las personas a las que acosa también lo son. Sin embargo, tenemos en la televisión peruana stalkers de verdad y esta semana ha vuelto al ruedo, quien hizo del acoso, una industria: Magaly Medina", indica la reconocida periodista en su texto.

Como era de esperarse, su columna generó todo tipo de opiniones, como fue la del reconocido actor Lucho Cáceres, quien no dudó en comentar la publicación de Facebook, donde dejó en claro que actualmente incurrir en este tipo de actos significa un delito que está penado por la ley.

"Y lo más importante querida Paty, psicopatía o no, está penado, los procesos se caerán de maduros sobre su cabeza más rápido de los que imaginamos", manifestó el exjurado de 'El Dúo Perfecto' entre los comentarios de los seguidores de la reconocida periodistas.

Sin embargo, el actor no fue el único que se sumó a la ola de críticas contra Magaly Medina, ya que también el guionista Eduardo Adrianzen no dudó en emitir su contundente opinión: "Lo mejor es que caiga la careta y se muestre como es: no sabe hacer otra cosa, no sabe, no puede. Tan simple como eso", indicó en la citada red social.

Como se recuerda, Magaly Medina retornó a la pantalla chica desde el lunes 14 de enero con explosivos informes que ponen en vilo a todo chollywood.