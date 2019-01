Magaly Medina llama "malcriada" a Gisela Valcárcel por incómodo momento en velorio [VIDEO] 

Magaly Medina continúa haciendo noticia en los medios de comunicación a raíz de sus presentaciones para promocionar su programa que saldrá el lunes 14 de enero, pero terminó causando gran sorpresa entre sus seguidores al tildar de "malcriada" a Gisela Valcárcel por un incómodo momento vivido en un velorio.

La periodista llegó a RPP para hablar sobre detalles de su programa y los enfrentamientos que ha sostenido con los personajes de la farándula, en especial con Gisela Valcárcel quien fue considerada como su enemiga durante varios años.

"Para mi siempre ha sido un juego, ella también respondía de la misma manera. Las dos teníamos cámara. Yo me iba a dormir tranquila y no me estaba llevando la enemistad conmigo. Gisela por muchos años me volteó la cara si me encontraba en un lado", comentó la periodista sobre la relación que llevaba con la señito, con quien ya habría conversado.

Según Magaly, la conductora de 'El dúo perfecto' tendría "arranques", pese a que ya han tenido una conversación. "Yo recuerdo que hace poco murió el novio de Susana Umbert. Yo estaba fuera del canal pero fui a dar el pésame, mi esposo es amigo del novio y Gisela estaba allí consolándola, como su amiga de los viejos tiempos y me volteó la cara. Por supuesto, si no me miran los ojos y no me saludan, yo tampoco lo hago", dijo la pelirroja.

"Me pareció bien tonto de su parte, en un momento de una persona que las dos conocemos estaba pasando por un dolor inconmensurable, empezar a ponerse con estupideces de ese tipo, por eso yo dije 'que niña malcriada esta', porque el saludo no se le quita a nadie. No me entra en mi cabeza tamaña tontería", sentenció la periodista sobre el incómodo momento que vivieron.

Como se recuerda, Magaly Medina regresará a la conducción en ATV con su programa 'Magaly TV: la firme', programa que será trasmitido a partir del 14 de enero a las 9 de la noche.