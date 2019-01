Pamela Vértiz sobre Pedro Chávarry: "El señor cree que el peruano es estúpido"

Dejó un contundente mensaje en la red social. La periodista peruana Pamela Vértiz, quien es una usuaria activa en la plataforma Twitter, se pronunció sobre los recientes acontecimientos en los que se ha visto involucrado el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

La periodista Pamela Vértiz, conductora del programa 'Día D' en ATV, respondió a un usuario en la red social Twitter sobre las recientes imágenes que se han viralizado del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien estuvo presente en el mismo piso donde se realizó la sustracción de documentos en la oficina del asesor Juan Manuel Duarte.

La figura de ATV no dudó en emitir un contundente mensaje que provocó las reacciones de sus fieles seguidores en la plataforma. "El señor Chávarry cree que el peruano es estúpido. Con sus mentiras flagrantes y sistemáticas Insulta nuestra inteligencia y dignidad. (Marchas son pagadas, no sabía nada de sustracción de documentos)".

La psicóloga y abogada Carmen González fue una de las primeras usuarias en resonderle a Pamela Vértiz en la red social Twitter. "No, Pamela. Chávarry no piensa en nosotros. No existimos para él. Para un psicópata los demás son cosas que utiliza si le conviene".

Otros usuarios estuvieron en contra del comentario que emitió en la red social y no dudaron en contestar. "¿Por qué hablas por nosotros? Comenta que es tu opinión personal. Todos dicen 'el pueblo dice'.... Si ustedes andan encerrados, leen las noticias".