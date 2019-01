Malkovich y Law graban ‘The New Pope’

Una imagen de la serie de televisión dirigida por Paolo Sorrentino titulada ‘The New Pope’ fue publicada mostrando a John Malkovich y a Jude Law, ambos con vestimentas papales, lo que parece confirmar los rumores de que Malkovich será el encargado de interpretar al nuevo pontífice. El show se está filmando actualmente en Venecia.

Sky, HBO y Canal Plus también anunciaron que la estrella de ‘Homeland’ Mark Ivanir se unió al elenco de ‘The New Pope’, así como al veterano actor británico Henry Goodman (‘Agents of S.H.I.E.L.D.’, al danés Ulrich Thomsen (‘The Blacklist’) y al italiano Massimo Ghini (‘No Place Like Home’). Los detalles se mantienen en secreto sobre sus papeles en la miniserie de ocho episodios, que no es, estrictamente hablando, una segunda temporada de ‘The Young Pope’.

estrella invitada

Concebido como una serie de antologías, que cambiaron los moldes en su segunda temporada pero conservaron elementos y algunos personajes de la primera, ‘The New Pope’ también contará con miembros del elenco que regresan de ‘The Young Pope’, según una declaración de HBO. Sharon Stone también es una de las estrellas invitadas, pero se desconoce su rol.

Hay que mencionar que el peruano Ramón García tomó parte de la primera entrega, dando vida al cardenal Aguirre y también ha tomado parte de esta producción. ❧