Estrellas de Hollywood que se niegan a desnudarse en escenas sexuales [VIDEOS]

Hollywood se ha convertido en vitrina de grandes artistas para ser reconocidos en todo el mundo, donde interpretan todo tipo de papeles y deben cumplir una serie de requerimientos, como el desnudarse. Sin embargo, no todos los actores están dispuestos a llegar a ese nivel para complacer las peticiones de los directores.

Mientras existen celebridades que no temen en quitarse todo para exhibir sus cuerpos por completo, existen otros que no lo hacen y lo dejan en claro en sus contratos. Para ello, muchas celebridades hacen uso de 'dobles de cuerpo' o trucos que "engañan" al fan, quien piensa que se trata de las estrellas de la gran pantalla.

Desde Megan Fox hasta Jennifer Garner te mostramos algunas celebridades que han decidido decirle no a mostrar piel ante cámaras, pese a que son consideradas como unas "bombas sexys" en el mundo:

Julia Roberts

Pese a que en muchas ocasiones apareció 'desnuda', Julia Roberts se las ha ingenia para no ser ella misma, ya que se trata de dobles para las escenas más fuertes, incluso para afiches de las películas donde deba mostrar "más carne" de la cuenta.

Sarah Jessica Parker

La actriz de tiene clara la cláusula de 'no desnudez' en sus contratos, ya que al parecer se trataría de un problema con su autoestima. "No estoy realmente orgullosa de cómo me veo", le dijo al medio Metro UK, donde además dejó en claro que no usaría dobles tampoco para no confundir al público.

Megan Fox

Considerada como una de las mujeres más deseadas del mundo, la joven actriz pese a ser un símbolo sexual, ha dejado en claro que no mostraría su cuerpo desnudo. "Las mujeres a veces deben hacer cosas en películas que no puedo dejar que mis hijos sepan o vean", dijo a The Mirror, ya que "degradan a la mujer".

Jessica Alba

La actriz no muestra piel en ninguna de las cintas, y así lo explicó a Glamour: "No quiero que mis abuelos vean mis tetas. Eso es todo".

Jennifer Garner

En una entrevista con MTV News, la ex esposa de Ben Afleck dijo que nunca la verían desnuda en alguna de sus producciones. "¡No me lo voy a quitar todo! No, gracias. El mundo merece algo mejor".

Blake Lively

La actriz detalló al Daily Mail que "No aparecerá nunca desnuda en ninguna película o programa de televisión. Simplemente no creo que eso sea lo correcto para mí", dijo la joven, quien aseguró que ello entretiene a la gente del verdadero significado.