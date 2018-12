Netflix paga US$100 millones de dólares por ‘Friends’ el 2019“Prefiero enseñarle cosas positivas a mi hijo”

El aviso de que ‘Friends’ abandonaría Netflix el 31 de diciembre puso en alerta a los usuarios en Estados Unidos. Ante ello, la plataforma llegó a un acuerdo en el último minuto con WarnerMedia para tenerla en su catálogo durante 2019.

Pero la prensa informa que no les ha salido barato. Según publica The New York Times, Netflix habría pagado hasta 100 millones de dólares para tener la mítica sitcom por un año más. Para poner en perspectiva esta cifra, con este dinero HBO produce una temporada entera de ‘Juego de tronos´. Netflix había pagado alrededor de US$30 millones por los derechos de los episodios, pero el precio subió porque WarnerMedia no iba a cederles los derechos. ❧

La conductora del programa ‘Estás en todas’ Sheyla Rojas prefirió guardar prudencia respecto a su opinión sobre las expresiones racistas que tuvo su expareja y padre de su hijo, Antonio Pavón, contra la bloguera Aneth Acosta. “La verdad, no tengo nada que opinar respecto al tema, personalmente siempre me he mantenido al margen con esas cosas. Prefiero enfocarme en mí y enseñarle a mi hijo las cosas positivas”, manifestó la modelo. ❧