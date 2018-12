Paula Manzanal arremete contra el padre de su hijo a través de redes sociales [VIDEO]

¡Duros Comentarios! Paula Manzanal ha dejado claro, muchas veces, que está criando sola a su hijo, a raíz de los problemas que tuvo con Jordan Davies, al enterarse que sería madre.

Y este fin de semana fue tajante al responder algunas dudas de sus usuarios relacionadas al chico reality inglés. La primera pregunta fue si regresaría con Jordan, a lo que Paula, respondió con un no rotundo. En la siguiente historia un usuario de la red social le pregunta si el inglés conocía a Valentino. Y la mejor amiga de Stephanie Valenzuela respondió que no y lo describió como un perdedor.

Con respecto a que Jordan pueda conocer a Valentino, Paula señaló que ella nunca le ha cerrado las puerta para que lo vea, todo depende de él. Por otro lado, una de sus fans le escribió para comentarle que ella también cría sola a su hija y la decisión de la modelo es inspirador para ella.

Finalmente, un usuario le preguntó a la modelo si el padre de Valentino ha madurado para poder asumir su papel, y ella contestó con un duro mensaje. "Primero debe ser un hombre para madurar".

Así respondió Paula Manzanal preguntas relacionadas a su ex pareja

Sin duda, la modelo no quiere saber nada de su ex pareja. Como se recuerda, el modelo inglés, a través de su abogado, señaló que no aceptará su paternidad hasta hacerse una prueba de ADN. “Solicitar una prueba de paternidad para alguien con quien no está en una relación es justo para todas las partes, no habría nada peor que un niño que crece con alguien que no es su padre”, señaló al Daily Star el representante legal de Jordan Davies.