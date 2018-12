Telonera de Romeo Santos sufre percance íntimo durante concierto [VIDEO]

Romeo Santos volvió a Perú para deleitar a sus fans con sus canciones, pero, antes de su ingreso dos artistas se encargaron de animar a los asistentes. Farina fue la segunda telonera del 'rey de la bachata', la colombiana, que dio a conocer que tiene ascendencia peruana, cautivó al público con sus canciones, si bien está en el comienzo de su carrera musical, ya cuenta con colaboraciones importantes.

El público gozó cuando estuvo en escena, sin embargo un hecho llamó la atención de todos. A mitad de la presentación, el pantalón que llevaba puesto le jugó una mala pasada. El cierre se le bajó y estuvo así por varios minutos, sin embargo, el público que se encontraba cerca del escenario se lo hizo saber.

"Se me bajó esto, yo me lo subo. Muy bien, gracias Perú, esa es la actitud", fueron las palabras de la reguetonera, y en seguida el público aplaudió la forma en que salió del inconveniente. La cantante continúo con su show y contó que Romeo Santos es su padrino musical. Fue ella quien le dio el pase al ex Aventura, quien emocionó a sus fans al ingresar a escena.

Farina tuvo un percance durante su presentación, pero esta fue su reacción

Farina compartió en su cuenta de Instagram, sus preparativos para su participación en el concierto, además mostró como horas antes se reunió con su club de fans a la salida del hotel. La reguetonera cuenta con una canción al lado de Leslie Grace, "Lunes a jueves", que hoy cuenta con más de 11 mil reproducciones. Los fans de ambas han celebrado que se hayan unido para mostrar que las mujeres también pueden ser raperas.