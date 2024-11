Beausejour arremete contra Arturo Vidal por fuertes declaraciones: "Rayó en la falta de respeto"

La selección chilena venció 4-2 a Venezuela por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tras este duelo, Arturo Vidal criticó duramente a algunos exfutbolistas de la Roja por comentarios que hicieron contra la Roja. Ante ello, Jean Beausejour le mandó un duro mensaje al 'Rey'.

¿Qué dijo Jean Beausejour sobre Arturo Vidal?

Jean Beausejour señaló que Arturo Vidal fue quien le falto el respeto a Ricardo Gareca y a la selección chilena con sus declaraciones de hace algunas semanas.

"En mi caso yo creo que no tengo nada que ir a hacer a Juan Pinto Durán, estoy desde otra posición. Hoy estoy en una posición que asumo con profesionalismo y con mucho respeto. Y entendiendo que en algún momento fui jugador de fútbol, nunca he sido drástico ni definitivo en mis sentencias", indicó.

"Quien fue drástico y definitivo, quien rayó en la falta de respeto, me parece que fue Arturo. Por tanto, ese poncho no me cabe de ninguna forma", añadió.

¿Qué dijo Arturo Vidal tras triunfo de Chile?

Luego de la victoria de Chile contra Venezuela, Arturo Vidal indicó que los exfutbolistas de la selección chilena no deberían criticar tan duramente al plantel.

"Ellos saben. Ojalá no sean tan duros. Los que más sufren son los jóvenes. Los que estuvieron acá no deberían atacar tanto, sino dar consejos. No somos Brasil ni Argentina. A nosotros nos toca combatir. Espero que vayan a hablar con los muchachos. Los esperamos. Los que ganaron cosas y pasaron momentos difíciles deberían aconsejar", manifestó.

"Nadie puede discutir la calidad de Vidal. Solamente palabras de agradecimiento. La selección es algo prioritario para todos, no quiero tener problemas personales con nadie y vino (Vidal) bien predispuesto.

"No tengo mucho para festejar, ganamos un partido que era obligación, la situación demandaba eso. Quiero agradecer a la gente y a los muchachos por la actuación que tuvieron. En cuanto los resultados, hay que planificar el año que viene, una última vuelta de clasificatorias muy importante (...). Más allá de reconocer que no es lo esperado y que los resultados no nos acompañaron, podemos levantar mucho. En lo bueno, las apariciones de los jóvenes y terminar el año ganando",

Los números de Ricardo Gareca con la selección chilena

Ricardo Gareca, el estratega argentino al mando de la selección peruana, logró su primer triunfo en un partido oficial con el combinado sureño. Antes del enfrentamiento contra la Vinotinto, sus únicas victorias habían sido frente a Albania y Paraguay en encuentros amistosos.