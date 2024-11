Piden buscar a policía acusado de asesinar a Sheyla Mayumi

Aaron Alemán, abogado de la familia de la joven Sheyla Mayumi, asesinada y desmembrada en un departamento de Comas, solicitó al ministro del Interior, Juan Santiváñez, que incluya en el Programa de Recompensas al policía Darwin Condori, principal sospechoso del crimen.



“Solicitamos al Ministerio del Interior y a la Policía que nos ayuden en la coordinación con la Interpol para que se pueda dar la alarma en todos los países de la región, a fin de que puedan ubicar a esta persona y, una vez hallada, pueda ser procesada en el país, y así ser sentenciada por el delito de feminicidio, que es cadena perpetua”, dijo.

En respuesta, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, señaló, a través de un video difundido en las redes sociales de la PNP, que “la Policía ha sido afectada por la conducta de algunos de los integrantes que cometen acciones indebidas. (Por ello) es menester tener una norma que permita alejar del servicio a estos elementos que han cruzado la línea y hoy son infractores de la ley”.

“Hechos como la muerte y el descuartizamiento de una fémina a cargo de un efectivo policial, que tenía antecedentes disciplinarios, evidencia que necesitamos pasar al retiro de manera excepcional a estos efectivos policiales que no solo dañan a la institución, sino afectan a la sociedad y enlutan a las familias”, manifestó.

Por su parte, la Marina de Guerra expresó su condena frente al crimen de Sheyla, acto en el que estarían implicados alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (Citen).

Policía no recibió denuncia

En tanto, Sonia Torres, madre de Sheyla, denunció que en la comisaría de Santa Anita se negaron a recibir la denuncia que presentaron por la desaparición de la joven, dos días antes de encontrarla sin vida.

“Yo pedí ayuda, pero no me hicieron caso. Me dijeron que mi hija era mayor de edad y se habría ido con su enamorado. Ya aparecerá, me decían así, pero no fue así. Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso”, dijo. Hasta el momento, hay 5 detenidos, pero el suboficial Darwin Condori está no habido.

El suboficial de tercera PNP Darwin Condori registra una denuncia de 2023, presentada por una joven que fue víctima de violación sexual en grupo. El hecho ocurrió en el mismo condominio donde el domingo se hallaron los restos de Sheyla Mayumi. No obstante, el caso no prosperó porque una jueza consideró que se había demostrado la participación del mal efectivo policial.