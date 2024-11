Bellido dijo que no podía dejar de cobrarse el dinero porque se había hecho una inversión previa. Foto: Liubomir Fernández/LR

El alimento que destina el programa Qali Warma para escolares continúa en el ojo de la tormenta. En los últimos días, se reveló que conservas Don Simón, que distribuía el programa, no solo servían de alimento para perros de albergues, sino que eran consumidos por alumnos de colegios públicos de varias regiones, incluido Puno.

Otro caso escandaloso de mal manejo y pésima administración del alimento escolar tuvo lugar en la provincia de Yunguyo, el cual terminó con la destitución Lucio Bellido Díaz, quien era director del colegio José Gálvez, y ahora es director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno.

Mediante resolución directoral N.º 0891-2024, de fecha 18 de setiembre de 2024, el servidor fue destituido porque en abril de 2020, en plena pandemia, condicionaba la entrega de alimentos de Qali Warma previo pago de S/1 por concepto de bolsa para el desayuno escolar, además de S/10 por agenda escolar y S/ 20.000 por Apafa. Quienes no accedían al pago, simplemente, no se les daba la ración que le correspondía a cada alumno, el cual era recogido por los padres de familia.

El presidente de la Apafa de aquel entonces, Isaac Torres Álvarez, informó que nunca se autorizó dichos cobros. Explicó que el director de mutuo propio decidió exigir dichos pagos. Inicialmente, Lucio Bellido, por este caso fue suspendido 35 días, pero la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), mediante resolución N.º 002173-2021, pidió que se retrotraiga el caso hasta la etapa de precalificación porque a los padres de familia se les había causado grave perjuicio porque en plena pandemia se les pidió dinero.

En diálogo con La República, Lucio Bellido aceptó que sí cobró S/1 porque era el valor del precio de la bolsa en la cual se les entregó el alimento de Qali Warma. Dijo que no podía dejar de cobrarse porque se había hecho una inversión previa.

Respecto a los otros dos cobros, dijo que hubo un acuerdo para ello con la directiva competente. Sin embargo, la resolución de sanción precisa que el cobro nunca fue aprobado por la Apafa y fue esta organización la que denunció al entonces director.

Bellido recordó que ganó una medida cautelar para continuar ejerciendo el cargo de director de la UGEL Puno hasta fines de diciembre, dispuesto por el juez Guido Chevarría. Cree que mientras la orden judicial se mantenga vigente, la destitución no podría ejecutarse.

No obstante, según él, nunca nadie le notificó la resolución de inicio de procedimiento administrativo sancionador, razón por la cual no tuvo derecho a defensa. Empero, en junio del 2024, presentó un escrito pidiendo que se anule el proceso por prescripción. Bellido precisó que apeló la destitución a Servir. Mientras no haya pronunciamiento de fondo, la sanción es vigente, según la UGEL Yunguyo.