Melissa Klug envía duro mensaje tras asistir a concierto de Romeo Santos [VIDEO]

Romeo Santos conquistó a sus fans peruanos una vez más con un concierto sin precedentes. Los personajes de la televisión se dieron cita en el estadio Nacional a partir de las 8:00 pm para entonar las canciones del 'rey' de la bachata. Una de las asistentes fue Melissa Klug, quien estuvo acompañada de Italo Valcárcel.

Sin embargo, todo no fue diversión para la popular 'Blanca de Chucuito', quien al finalizar el concierto publicó a través de su cuenta de Instagram un lamentable mensaje: "Me acaban de robar mi billetera saliendo del concierto de Romeo en el estadio Nacional, dentro de ella se encuentran mis documentos, dinero y mis tarjetas, que por cierto ya están bloqueadas, si fuera tan amable el ratero (a) en devolver mis documentos se lo agradecería".

En una segunda historia sobre el tema, la ex de Jefferson Farfán, reiteró que solo quiere que le devuelvan sus documentos, porque no habría forma que le sirvan a otra persona. Su hija menor, Melissa, compartió el mensaje en su cuenta oficial, mientras que Gianella hizo un video refiriéndose al tema: "Organizaciones del Estado, espero que hayas valido que no vaya a ver a Romeo Santos y poder defender la billetera de mi mamá ante los ladrones de la Lima gris".

Gianella Marquina se pronunció sobre lo sucedido

Hasta el momento, este es el único hecho desafortunado que se ha dado a conocer luego del concierto de Romeo Santos. Otros personajes de la farándula también llegaron al lugar para disfrutar de las canciones del ex Aventura. Brunella Horna, Ivana Yturbe, Mario Irivarren, Coto Hernández, fueron algunos de los asistentes al evento.