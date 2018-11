¿Héctor Soberón obligó a Grettell Valdez a abortar? Michelle Vieth hace fuerte revelación [VIDEO]

Michelle Vieth generó polémica en México con sus recientes declaraciones. En la conferencia que convocó para presentar un documental basado en su vida, la actriz estadounidense-mexicana habló de Héctor Soberón, su expareja.

En una reunión con periodistas en la Ciudad de México, Michelle Vieth anunció que lanzará un documental sobre el video sexual que protagonizó al lado de su entonces esposo Héctor Soberón hace 14 años y que salió a la luz pública.

Al ser consultada por qué tardó más de una década en romper el silencio y contar su versión sobre el vídeo íntimo, la artista de 40 años expresó: “Todos tenemos un proceso diferente cuando enfrentas un trauma de esa magnitud”.

Michelle Vieth aseguró que el documental que se estrenará en las siguientes semanas no tiene como objetivo revivir el escándalo. “Lo que se dice en el documental es lo único que voy a contar, y no voy a decir nada más”, señaló la actriz de “Mi pequeña traviesa” (1997).

“Yo simplemente estoy contando mi historia para contar este capítulo y ponerle punto final. “No es para hacer algo morboso, es solo para contar mi parte, para poder ayudar a tantas niñas y a tanta gente que ha atravesado por esto y ha orillado a tantos jóvenes a quitarse la vida”, añadió en la conferencia de prensa realizada en México, donde también presentó su nuevo canal de YouTube.

Cabe recordar que en más de una vez Héctor Soberón ha negado que él haya sido el protagonista del video sexual difundido hace 14 años. Además descartó que él lo haya difundido.



Michelle Vieth echó a su ex Héctor Soberón

No todo quedó allí. Michelle Vieth también habló de Grettell Valdez, quien también fuera pareja de Héctor Soberón. Según la artista de 40 años, su colega -que está punto de contraer matrimonio por segunda ocasión- fue obligada a abortar por Héctor Soberón



"Yo me enteré que Héctor vivía con Grettell Valdez, yo no estaba de acuerdo con que ella siguiera viviendo con él, aunque Héctor llegó varias veces a decirme 'Es que me tiene amenazado, si yo la dejo va a decirle a los medios que yo la hice abortar un hijo de nosotros'", es lo que se puede escuchar en dicho documental