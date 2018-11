Milagros Leiva enfurece contra medio por video que intenta hacerla quedar mal

A través de las redes sociales, “Manifiesto” compartió un video de Milagros Leiva con extractos del reconocimiento que los familiares de las víctimas de Utopía le hicieron en un programa mezclados con la entrevista que ella hizo al periodista Pedro Salinas, quien admitió que fue "asesor en comunicaciones" del empresario Allan Azizolahoff, dueño de la siniestrada discoteca.

En el video en cuestión se puede ver a Milagros Leiva rompiendo en llanto cuando el ex congresista Luis Delgado Aparicio le brindó una placa de reconocimiento por su apoyo constante en su búsqueda de justicia.

“Es verdad, hace años estoy luchando con los papás de Utopía. No puedo leer… lo siento mucho, no puedo leer”, expresó mientras leía las palabras que estaban plasmadas en la placa. “Estoy convencida de que si algo me hubiera pasado mi mamá y mi papá hubieran hecho lo mismo. Si yo tuviera un hijo también hubiera buscado justicia, por eso estoy con ustedes”, añadió.

Segundos después del video con el que se intenta dejar mal parada a Milagros Leiva se compartió un extracto de la entrevista que le hizo al periodista Pedro Salinas en ATV, el pasado viernes 17 de agosto.

Durante la entrevista, Pedro Salinas admite que fue "asesor en comunicaciones" entre 2016-2017 del empresario Allan Azizolahoff, entonces dueño de la discoteca "Utopía", lugar donde murieron 29 jóvenes.

Pedro Salinas recordó que “en el pasado mucho antes de Utopía, Alan Azizollahof fue cliente de la agencia. Sus negocios eran los casinos”.



“En el año 2015, 2016 o 2017 él (Azizollahof) vuelve a tomar contacto conmigo. Como nosotros (CHISAC) no tomamos fundamentalmente personas, asumí una relación de asesoría con él a título personal que duró como dos años. Lo que hicimos fue elaborar contenidos, poner su versión que nunca había sido escuchada. Y a ti te consta Milagros porque una vez nos reunimos contigo y Augusto Loli, abogado de Alan Azizollahoff, no para que la compartas sino para que escucharas su versión porque nadie le había dado cabida”, explicó el periodista.

“Todo el mundo se había quedado con una versión dramática, la de los papás de los chicos, pero al otro (Azizollahof) lo lincharon mediáticamente en una, como es clásico en este país”, agregó el comunicador que fue demandado por difamación por el arzobispo de Piura y Tumbes (Perú), Mons. José Antonio Eguren Anselmi SCV.



A esa revelación, la figura de ATV aclaró: “Pero él (Azizollahof) nunca dio sus descargos”.

Milagros Leiva es cuestionada en Twitter

En el video que junta ambos momentos se señala: “@MilagrosLeivaG antes lloraba en la tele cuando le dieron premio por defender a las víctimas de "Utopía". Pero ahora, Pedro Salinas la puso al descubierto como parte de plan de medios para lavarle la cara a prófugo empresario Alan Azizolahoff, dueño de la discoteca”.

Ante la fuerte acusación, Milagros Leiva expresó su indignación. “Es la única vez que voy a contestarte pobre diablo que osas difamar. Pregúntale a Pedro Salinas para qué me citó. Quería que escuchara a la otra parte porque todo el tiempo (hasta hoy) exijo cárcel para él. Acompaño a los familiares desde el día 1. Escuché, no me convencieron”, explicó la periodista en Twitter.