Susy Diaz presume a galán y fans critican el aspecto físico de su novio [VIDEO]

En agosto pasado, Susy Diaz, presentó “ante la sociedad de Chollywood” a su nueva conquista, un joven empresario algunos años menor que ella. Y luego de que no se supiera mucho de su relación unas nuevas fotografías acaban de provocar todo tipo de reacciones, en su mayoría negativas.

A través de su cuenta personal en Instagram, la excongresista, compartió dos fotografías en las que se luce junto a su novio, lo que ha llamado la atención son las decenas de comentarios despectivos que viene recibiendo el caballero.

2Que rico se come en Trujillo todo me lo como todo me lo llevo a la boca” y “Rico sol rico mar trujillano”, fueron las leyendas que escogió la exvedette para sus retratos en la ciudad norteña del país. Los post suman juntas alrededor de 3 mil Me Gusta o Corazones y centenares de comentarios.

Los duros calificativos que viene recibiendo el novio de Susy Díaz se centran principalmente en su aspecto físico, algunos alegan que “merece algo mejor” e incluso algunos le piden que “regrese con Eddy Hidalgo ‘Mero Loco’”.

El nombre del dueño del corazón de la figura de 54 años de edad es Walter Vega Obregón, un empresario cuya edad es 25 años. Ambos se conocieron en diciembre pasado y la relación empezó a mediado de julio, según se dijo tiempo atrás.

“Hemos estado una amistad bonita y después de siete meses recién “aflojé”. Uno no decide, el corazón sí y pasó”, dijo Susy Diaz en el programa ‘Válgame Dios’.

VIDEO CON EL QUE SUSY DÍAZ PRESENTÓ A SU GALÁN