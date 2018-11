Janet Barboza es comparada con Susy Díaz por su nuevo look [FOTOS]

La animadora, Janet Barboza, sorprendió a sus seguidores de Instagram luego de publicar fotografías donde se muestra totalmente diferente, que para muchos no ha sido una buena decisión.

Janet Barboza es una recordada figura de la televisión que siempre se ha caracterizado por el estilo de su cabello, largo y ondulado, la cual se convirtió en uno de los motivos para que la bautizaran como "La Rulitos"; y así se la denominó a lo largo de los años.

Ahora, su radical cambio de look ha hecho que sus seguidores de Instagram se rehúsen a verla con nuevo aspecto, ya que la presentadora de TV no solo lo ha cortado su cabello, y se ha hecho el laceado, sino también que ha teñido de color rubio.

Pese a que Janet Barboza lució un ceñido y sexy vestido rojo, los usuarios de las redes sociales se enfocaron más en su extrema decisión de dejar atrás los rulos.

En solo 24 horas su publicación ha logrado los poco más de mil 'me gusta', además de decenas de comentarios, donde muchos de sus fanáticos no dudaron en elogiar su nuevo look. Mientras que otros la compararon con la conocida cantante italiana Rafaella Carrá, que se caracteriza por vestir y lucir algo extravagante, color de cabello rubio, atuendos con brillos y ceñidos.

"No te cae el rubio mejor al natural. Rulitos", "Qué linda te ves, te pareces a mi cantante favorita Rafaella Carra", "De rubia te pareces a Rafaella Carra", "No te cae el rubio, mejor te ves con tus rulos traviesos", fueron algunos comentarios que recibió Janet Barboza.

Otros de sus seguidores se percataron que, no solo se parece a la cantante italiana, sino además a la excongresista Susy Díaz, y -además- a la exvedette Maribel Velarde.

"A simple vista, sí pues, te pareces a Susy Díaz. Bueno para un ratito está bien ese look. Pero te queda los rulos, ni vuelta que darle. Besos desde Nazca Janet"", " Te confundió a primera vista con Susy Díaz, tus rulos son más bellos", "Por un momento me pareció Susy Díaz... ah claro, más flaca".

Fotos que compartió Janet Barboza en Instagram