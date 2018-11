Pamela Anderson sobre el #MeToo: "Creo que esta ola feminista paraliza a los hombres"

La actriz Pamela Anderson, otrora sex symbol en la década de los noventa, ha levantado polémica debido a su opinión sobre el feminismo. "Creo que este feminismo puede ir demasiado lejos. Soy feminista, pero creo que esta tercera ola es aburrida. Creo que paraliza a los hombres", declaró la modelo a la revista 60 Minutes.

La exconeja de Playboy también dijo que el movimiento #MeToo es "demasiado" para ella. "Lo siento, probablemente me matarán por decir eso, pero mi madre me enseñó que no debía ir a un hotel con un extraño, y que si alguien me recibe con una bata de baño en una reunión de trabajo, debe ser otra cosa", dijo en relación a algunas de las acusaciones en contra de Harvey Weinstein.

Pamela Anderson considera que hay circunstancias de peligro que se sobrentienden. "Hay cosas que son sentido común", declaró en la entrevista que será emitida completa el próximo domingo 11 de noviembre.

En otra parte de sus declaraciones, la recordada protagonista de la serie noventera Baywatch también habla de su relación con Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. El activista australiano, permanece en calidad de refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres bajo amenaza de ser extraditado a Estados Unidos.