A sus 56 años, Adal Ramones volverá a ser padre por tercera vez [FOTOS]

Adal Ramones no solo se encargó de dar la noticia en el programa 'Ventaneando' de TV Azteca, sino que también lo hizo a través de su perfil oficial de Instagram, donde no pudo ocultar su emoción y le dedicó un gran mensaje a su hermosa esposa Karla de la Mora.

La pareja guardó el secreto por tres meses; ahora, ambos han decidido dar la buena nueva a sus amigos, familiares y cientos de admiradores que han tomado a bien la gran noticia. Adal Ramones y Karla de la Mora tendrían a su primer hijo, siendo Paola y Diego los que han cambiado la vida del conductor, hasta la fecha.

"¡Más feliz,imposible! Mi amada esposa me hará papá, y serán tres (Paola, Diego y ¿? ) , mis grandes regalos de Dios. Gracias por tanto", escribió el emocionado Adal Ramones, quien bordea los 57 años y aún mantiene firme su convicción de seguir aumentando su linaje.

Dada la amistad que tiene el conductor de "La Academia" con Daniel Bisogno, junto a su esposa Cristiana, fueron de los primeros en saber la noticia que serán 'tíos'; no obstante, por pedido de Adal Ramones, ellos guardaron el secreto bajo cuatro llaves.

"Me hice la prueba de sangre, a lo seguro, y el doctor me dijo 'te marco más tarde'. Estaba en el oculista con Dalberto y me llama el doctor y me dice '¿te puedo hablar?', salgo y me dice 'Karla no estás embarazada' y yo......Cuando me vuelve a decir '¡Estás embarazadísima!'", expresó Karla de la Mora.

Tras enterarse de la noticia, Karla y Adal Ramones prepararon una sorpresa para Diego, el hijo menor del conductor, quien al romper un globo encontró una nota con el siguiente texto: "Vas a ser hermano de un bebé".

La paternidad siempre fue el sueño de Adal Ramones que tuvo desde los primeros meses de pareja con Karla. "Yo siempre quise tener más hijos. Tenía a Paola y a Diego, y ahora con Karla, yo fui el primero en decirle a Karla 'quiero tener hijos'. Lo venimos platicando desde el primer año de novios", reveló el conductor de "La Academia".

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)