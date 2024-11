Atención invierno en USA: ¿Te deben pagar si faltas al trabajo por una nevada? Esto dicen las leyes laborales en EE. UU.

Durante el invierno, las intensas nevadas representan un gran desafío para quienes necesitan trasladarse a sus empleos. De acuerdo con la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), ningún empleador puede obligar a sus trabajadores a presentarse en condiciones que pongan en riesgo su seguridad. Sin embargo, esto no garantiza que el día será remunerado si decides ausentarte.

En estos casos, las empresas suelen ofrecer alternativas, como trabajar desde casa si las actividades lo permiten. Si esto no es posible, algunas organizaciones pueden solicitar que los trabajadores utilicen días de vacaciones o compensen las horas faltantes en otro momento. También podría considerarse la opción de trasladarse a otra oficina de la misma compañía que no se vea afectada por el clima.

Cierre de oficinas por nieve en EE. UU.: ¿me deben pagar?

Si tu lugar de trabajo cierra debido a condiciones climáticas extremas, las reglas cambian. Según lo señalado por expertos, si estabas disponible para trabajar y la decisión de cerrar no depende de ti, tu empleador está obligado a pagarte el día completo. Esto significa que no pueden descontarte el salario ni pedirte que uses días de vacaciones para cubrir esa jornada.

Es importante destacar que estas políticas varían según las normativas de cada estado y el contrato laboral vigente. Foto: El País

Es importante destacar que estas políticas varían según las normativas de cada estado y el contrato laboral vigente. Siempre es recomendable consultar las políticas internas de la empresa, ya que algunos acuerdos pueden incluir excepciones específicas relacionadas con eventos climáticos.

Recomendaciones para trabajadores durante tormentas de nieve

Si el clima complica tu llegada al trabajo, lo más importante es comunicarte con tu empleador lo antes posible. Informar sobre la situación y coordinar una solución es esencial para evitar conflictos. Además, las empresas deben priorizar la seguridad de sus trabajadores, al respetar las regulaciones locales y las condiciones descritas en los manuales de políticas.

Para evitar malentendidos, revisa tu contrato laboral y verifica cómo aborda estos escenarios tu empleador. Aunque la ley establece que la seguridad de los trabajadores está por encima de cualquier otra consideración, es fundamental conocer tus derechos y responsabilidades en estos casos.