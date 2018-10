Magaly Medina remece Instagram con foto inédita de su pasado cuando fue 'Reina de belleza' 

Magaly Medina paralizó su cuenta oficial de Instagram con un foto inédita de su pasado, debido a que la conductora de televisión decidió compartir una imagen cuando fue 'Reina de belleza' a la edad de 6 años en su colegio, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales.

En Instagram, la periodista sacó a la luz una foto de su pasado en el colegio, donde a los 6 años fue coronada junto a sus compañeras de clases. Según la pelirroja, la foto se encontraba en el álbum más preciado para su madre, por ello decidió hacer una captura y dedicar un emotivo mensaje para todas las mujeres.

"Del álbum más preciado de mi mami he sacado esta fotografía de cuando tenia 06 años y fui elegida princesa. Aquella vez me colocaron una corona que, imaginariamente he llevado conmigo toda la vida", inicia la publicación de figura de televisión, quien siempre enfrentó constantes críticas por su apariencia por parte de sus detractores.

"Me ha servido para no agachar la cabeza jamás y caminar siempre con la frente en alto. Pongámonos una corona imaginaria en la cabeza y sintámonos reinas, porque lo somos ! Y que nadie se atreva a decir lo contrario", sentenció en su poderoso mensaje de aceptación y superación dedicado a las mujeres.

Como era de esperarse, su publicación generó muchas reacciones en Instagram, donde sus seguidores y detractores se enfrentaron, sacando a la luz el tema de sus cirugías plásticas para mejorar su apariencia; sin embargo, Magaly Medina hizo caso omiso a las críticas.