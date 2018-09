Tilsa Lozano perdonaría a 'Miguelón' pese a ampay [VIDEO]

Tilsa Lozano estaría más cerca de perdonar al padre de sus hijos, puesto que un vidente le comentó que retomaría la relación con Miguel Hidalgo luego de su separación tras un polémico ampay.

Esto ocurrió cuando la exvengadora estuvo de invitada como panelista en el programa “Válgame Dios”, y Gigi Mitre no dudó en aprovechar el momento para preguntar sobre el futuro de Lozano.

El psíquico Óscar Miranda agarró la mano de la jurado de “Los 4 finalistas baile” y le reveló que muy pronto perdonaría a ‘Miguelón’ y volverían a formar una familia.

"Si va a perdonar a su pareja, los vamos a ver en el tiempo nuevamente, espero que con el tiempo nos sentemos y me diga no regresé", le dijo Miranda a la exvengadora, quien mostró unas expresiones sarcásticas en su rostro, dando a entender que no estaría de acuerdo con lo que le manifestaron.

"Ella sí se va a casar, es una de las únicas formas de que ella perdonaría a su pareja y ella lo ha dicho... Ella quiere formalidad en la relación, ella quiere estar estable... Vamos a ver otra vez a la pareja caminando de la mano", expresó el psíquico.

Sin embargo, el vidente también comentó que todavía falta que llegue un hombre a su vida que la marcará, y no sería ‘Miguelón’. Solo el tiempo dirá lo que sucederá en la vida de Tilsa Lozano.

Recordemos que Miguel Hidalgo fue ampayado hace unas semanas atrás en una situación comprometedora con varias mujeres. Él fue acusado de infidelidad, por lo cual, Tilsa Lozano tomó la radical decisión de separarse.