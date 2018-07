Angie Jibaja reveló que Jean Paul Santa María quiso volver con ella | VIDEO

En medio de una acalorada discusión, Angie Jibaja confesó lo que ha estado viviendo junto a su ex pareja Jean Paul Santa María. La modelo afirmó que el padre de sus hijos le pidió retomar su relación en medio de sus discusiones por el pago de la manutención de los menores.



En el programa "Válgame Dios", Jibaja no solo reclamó la pensión de los niños, sino también, comentó que el ahora cantante se acercó a ella mientras su esposa, Romina Gachoy, estaba en Uruguay.

El reportero del programa le consultó a Jibaja si Santa María 'la buscó' para retomar la relación a lo que ella le respondió que sí.



"Es tan mitómano que seguramente lo va a negar. Pero que lo niegue, me da lo mismo, yo no quiero destruir esa parte de su vida. Lo único que quiero es que se haga responsable", explicó la popular 'chica de los tatuajes'.



La actriz comentó en qué circunstancias se dio esta escena y cómo es que la esposa del cantante no se habría enterado de esto hasta el día de hoy.



"Creo que Romina viajó un tiempo ¿no? Me parece que ella se fue de viaje a Uruguay. Me da pena por Romina, me parece que es una mujer que ha soportado todo, ha estado con él en las buenas y en las malas" mencionó una incómoda Jibaja al hablar sobre el tema.



En otro momento, Angie Jibaja exclamó que está cansada de hablar sobre temas personales en televisión y que todo lo hace por sus hijos. En la entrevista, el abogado de la modelo indicó que Santa María estaría debiendo una suma equivalente a 118 mil soles de la manutención de sus hijos.