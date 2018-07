Los duros comentarios de Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez [VIDEO]

Han pasado 20 años desde que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se divorciaron, la relación nunca funcionó por diferencias, mismas que todavía no han sido superadas, según las declaraciones de la actriz mexicana.

Ruffo muchas veces ha evitado hablar sobre el papá de su hijo José Eduardo Derbez, pero siempre la prensa rosa ha intentado saber un poco más sobre las principales discrepancias entre ambos.

La diva de las telenovelas fue consultada por un reportero del programa "Sale el Sol" y habló después de mucho tiempo sobre Eugenio Derbez. Tocó el tema sobre el papel como padre que tiene y por qué no se llevará bien nunca.

"Sería fantástico que apoyara a su hijo, me daría mucho gusto. Si José Eduardo tiene que irse para allá (Estados Unidos) a estudiar o abrirse camino, si su papá (Eugenio Derbez) lo apoya o le tiende la mano, sería una maravilla. Yo como mamá le aplaudo", declaró la actriz con respecto a la carrera actoral que viene desarrollando su primogénito.

Asimismo, Ruffo al ser consultada sobre si 'fumaría la pipa de la paz' con Derbez, reiteró una vez más que tienen maneras diferentes de pensar y ver la vida.

"No hay, ni para bien ni para mal. No hay forma (de fumar la pipa de la paz), en serio no hay forma. Eugenio piensa en negro y yo en blanco, o viceversa, no hay forma", acotó.

Finalmente, Victoria Ruffo felicitó a Eugenio Derbez por el éxito que ha tenido con su película 'Hombre al agua' y las participaciones importantes en Hollywood.