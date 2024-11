Francisco 'Paco' Ayala, bajista de la banda de rock mexicana Molotov, cuenta con 52 años y el grupo sigue más vigente que nunca, desde su irrupción en la escena musical en 1995, con canciones que criticaban al gobierno de turno. Ese enfoque les permitió ganar reconocimiento en toda Latinoamérica, recibir múltiples premios y vender miles de discos. La banda está a punto de celebrar su 30 aniversario y, para 2025, recibió una excelente noticia: formarán parte del ‘Vivo x el Rock’ a darse el 29 de marzo. En una conversación con La República, Ayala compartió sus impresiones sobre regresar a suelo peruano, su anécdota en Dinamarca con Marilyn Manson y lo que más extrañan de las épocas pasadas.

—¿Dejaron de hacer canciones críticas al gobierno de turno para conectar con un nuevo público mucho más joven?

— No realmente, porque yo siento que la gente de 15 a 90 años piensa, tiene una opinión, vive en la calle, camina, sale, convive en la escuela, en el trabajo, en el transporte público. La vida no cambia. Más bien te vas dando cuenta de cómo está de cabrona pasando los veintitantos. Pero pues eso ya lo puedes ver simplemente escuchando a tus papás, ¿no? Como nos tocó a nosotros en los 90, ver las crisis económicas que había en un país que se desmoronaba. Yo tenía 18 y cantaba esas famosas rolas, pero si hubiera tenido 11, 10, igual me daba cuenta de lo que pasaba en el mundo. No creo que tenga que ver este tema, el dejar de hacer temas políticos o sociales, no tiene nada que ver para tratar de llegar a otra gente. De hecho, la gente de las nuevas generaciones que se acerca a nosotros, es por lo que le hicimos desde hace 30 años.

Paco Ayala no solo es el bajista del grupo, también compone canciones para Molotov. Foto: Diario de México.

— Entonces, ¿más adelante Molotov nos traerá una canción de ese estilo de crítica social, como lo esperan las generaciones anteriores?

— Pues te tiene que salir del corazón y de la cabeza y de alguna situación que sea real. Yo puedo decir que sí, pero también podría decirte, pues ahorita no nos interesa hablar de cosas políticas y no habrá ninguna relación y menos una justificación. Simplemente, sale un buen tema, sale político, pues sale político. Sale cumbia, cumbia y como salga. No estamos premeditadamente armando rolas. Esta le tiene que gustar a la gente. Cuando intentas hacer eso, nunca te va a salir.

VIVO X EL ROCK EN PERÚ 2025

—Paco, en la edición del 2025 de ‘Vivo x el rock’ en Perú volverán a compartir escenario con Marilyn Manson

—Ya hemos tocado varias veces con él. Me acuerdo una vez en Dinamarca, a ver si se acuerda el buen Marilyn Manson. Fue una cosa que nos sorprendió mucho, porque obviamente en Dinamarca no sólo no se habla inglés, sino pues mucho menos español. En esa ocasión él se fue del escenario y miles de personas le empezaron a gritar p*to. Y pues un buen recuerdo no es, pero la reacción de la gente sí nos llamó la atención.

— ¿Y por qué Marilyn Manson se fue del concierto?

—El micrófono no le jalaba (no funcionaba) y se lo tiró en la cara al ingeniero de sonido. Como no jaló, se fue y por eso le gritaron p*to.

— ¿Le dijiste algo después de esa reacción que tuvo?

—No, ¿quién seré yo para cuestionarle? Oye, ¿por qué te fuiste si no sirve tu micrófono? La respuesta está hecha, ¿no? Yo no se lo aventaría el ingeniero, pero sin duda alguna saldría del escenario decir, arreglen este desmadre antes de seguir tocando, ¿no? Muy distinta a la percepción de un fan, a la percepción de un güey que está trabajando en escenario y hay fallas técnicas, garrafales, como que no sirve el micrófono del cantante.

Marilyn Manson estará presente en el Vivo x el rock 2025 en Lima. Foto: Instagram.

— Cuando te dijeron que Molotov formaba parte del grupo de bandas que estarían en Vivo x el rock 2025 como reaccionaste

—Mira, de entrada estamos programando una gira para el siguiente año, que es el 30 aniversario de la banda y obviamente estamos tratando de estar en los mejores lugares, en donde creemos que hay más conexión con el público. Cuando salió esta oportunidad para tocar en Perú fue magnífica, nos sentimos bastante contentos y se junta con otras presentaciones que vamos a tener a lo largo del 2025, entonces la verdad es que ahí vamos haciendo una palomita más, qué buena onda que nos lograron invitar a este festival, muy agradecidos.

TIEMPOS NUEVOS

—Paco, ¿qué es lo que más extrañas de lo que tú vivías hace diez años como músico?

—O sea, aunque han cambiado mucho las plataformas y esta industria de la música, por decir así, como nos gusta mucho tocar en vivo, en donde no hay censura, en donde no hay cancelación, donde libremente puedes interpretar tus ruedas, contactar con la gente en vivo, real, verte a los ojos. Allí no ha cambiado mucho y creo que la esencia sigue.

También, obviamente, sí cabe recalcar que hoy por hoy hay mucho mejor infraestructura para hacer festivales, para difundirlos, para que bandas nuevas se acerquen a nuevos públicos y para que bandas viejas como nosotros también lleguemos a nuevas generaciones. O sea, sé que es una mezcla de, sigue siendo lo mismo, pero ha cambiado todo, ¿no? O sea, toda la industria cambió, la música sigue viva y sigue siendo ruido en festivales y en presentaciones y eso es lo que nos mantiene conectados con la gente.

— ¿El reggaetón y el trap le está quitando espacio al rock en Latinoamérica?

—No, esa pregunta fue del 2000, yo creo, del 99, del 2000, y no, pues cada quien, el rock sigue, el rap sigue, el electrónico sigue y la cumbia sigue, cada quien a su escenario.