MDO y exintegrantes de Menudo regresan a Perú para un concierto inolvidable. En el marco del Día del Amor y la Amistad, los icónicos integrantes de ambas agrupaciones se reunirán el próximo 14 de febrero para ofrecer un espectáculo que promete emocionar a sus fans de varias generaciones. Con grandes éxitos como ‘Sin ti’ y ‘Te quise olvidar’, MDO revive el legado de Menudo mientras comparten escenario con sus excompañeros, celebrando su pasión por la música y la amistad que los une.

En una entrevista exclusiva con La República, Alexis Grullón, Didier Hernández, Abel Talamántez y Pablo Portillo reflexionaron sobre su trayectoria, los desafíos de la industria y la magia de reencontrarse con sus seguidores peruanos.

La unión de dos generaciones: MDO y exintegrantes de Menudo en el escenario

MDO, una banda que nació de las filas de Menudo, marcó una época con sus éxitos a finales de los 90 e inicios de los 2000. Esta vez, el legado musical se renueva con un espectáculo que reunirá a sus exintegrantes junto a Daniel René y Ashley Ruiz, dos figuras emblemáticas de Menudo. El concierto del 14 de febrero en Lima promete ser un momento único para los fans que han seguido sus carreras por décadas.

—¿Qué los motiva a seguir en esta industria de la música después de tantos años?

—Alexis Grullón: Para nosotros es un motivo de mucha emoción poder regresar al Perú de esta forma, con esta actividad y este evento tan grande, celebrando el amor y la amistad que incluso es lo que nos ha mantenido a este grupo junto por los últimos 30 y pico de años.

Yo creo que entre nosotros existe un amor y una amistad bien importante y un respeto sobre todo, porque cada uno de nosotros somos artistas individuales, personas individuales, hemos crecido y somos ya hombres y mientras tanto todos nos hemos podido respetar de una manera correcta y nos ha permitido esto. Nosotros nos fascina la música, nos encanta lo que hacemos y es una bendición poder seguir haciéndolo y seguir cantando las canciones y seguir creando nuevos fans.

—Didier Hernández: Realmente poder hacer lo que a uno le gusta. No todo el mundo tiene la fortuna de poder trabajar en su pasión. Creo que esa es la bendición de MDO. Ya llevamos desde que regresamos en el 2011, empezamos la primera gira. Estuvimos en Perú también haciendo conciertos y bueno, estamos en el 2025 y aquí seguimos.

Seguimos presentándole música nueva de vez en cuando a las personas, viajando con los muchachos, haciendo estas uniones. En el caso de Daniel y de Ashley, la última vez que nos juntamos en tarima fue en el 2018. Mira cuántos años han pasado para poder compartir de nuevo esa experiencia tan bonita de poder estar en una tarima y revivir esas canciones que el público hicieron éxitos.

—¿Qué desafíos enfrentaron al retomar el grupo MDO?

—Abel Talamántez: Bueno, yo creo que a estas edades, como dicen los muchachos, siempre es un placer compartir el escenario con los compañeros, recordar, revivir con el público, pues que hemos crecido juntos y tantos años de música que nos unen. Y pues la música tiene esa habilidad de transportar a otra época.

Entonces, a veces las agendas es lo más difícil poder que todos coincidan en la disponibilidad para ciertos compromisos. Entonces, nosotros por eso siempre le decimos a las fans que aprovechen cuando sí se dan este tipo de juntos. Sobre todo, como dice de los muchachos, también tenemos participación especial de Ashley y Daniel, que tampoco es tan común.

—Pablo Portillo: Voy a estar con mis amigos arriba del escenario, con mis compañeros y amigos de tantos años, compartiendo la música y compartiendo la música para toda la gente que va a ir a este concierto. Yo me siento feliz, contento y además de regresar a Perú, a Lima.

Es un gran legado el del grupo y para mí es un honor pertenecer a esta gran agrupación y tener gente tan talentosa arriba del escenario, al lado mío y sentirme cobijado y además con grandes talentos, porque son bien talentosos. Además de guapos, mis compañeros son bien talentosos.

—Abel Talamántez: Mira quién lo dice, el más sexy del grupo.

—Pablo Portillo: Deja que vean mis vestuarios de encuerado en Perú.

—¿Qué sienten al ver cómo nuevas generaciones en la música después de su apogeo en los años 90?

—Alexis Grullón: Estamos llegando a cierta edad y no es por nada, pero hay jóvenes que están haciendo ahora lo mismo que uno hizo hace 30 años. Hay un montón de grupos que han salido. Olvídate de la generación nuestra, de New Kids y N5 y todo esto. Están pues los CNCO, Menudo (nueva generación) también regresaron como niños.

Bienvenido sea todo el que se una a la música, pero eso es como un desafío también, porque hay otro público que es mitad del mundo que está ahora en el social media (redes sociales), en lo que es el Instagram. Entonces, ahí se crean artistas, se crean grupos, los mismos BTS.

Esos son jóvenes que eran como nosotros, éramos jóvenes en esa época. Entonces, el hecho, como dice Didi, de que todavía estén escuchando nuestra música, es algo muy grande y una bendición y habla mucho de lo que nuestro trabajo y nuestra música hizo hace 30 años para que todavía aún hoy siga recurrente en la mente de los fans y de la segunda generación de los hijos.

—Pablo Portillo: Estamos cantando mejor que nunca y creo que la armonía y la complicidad que tenemos arriba del escenario es envidiable por mucha gente. Creo que somos cómplices arriba del escenario y estamos muy, muy compenetrados uno con el otro. Sabemos cuando el otro no va a alcanzar o le va a batallar y le ayudamos y me ayudan y ahí nos echamos la mano. Y eso yo creo que solamente se logra con mucho trabajo, con mucho cariño, amistad y con muchos años de convivencia.

—Alexis Grullón: Esto es como un equipo de baloncesto. Tú sabes que la química entre los jugadores, eso se nota cuando tú estás. Pues eso es lo mismo con nosotros. Nosotros en la tarima, movimientos, cosas, ya nosotros sabemos, conocemos. Y es como dice Pablo, son muchos años y eso es algo muy especial también. Aparte de la música, aparte de lo que tú vayas a ver en la tarima, vas a ver una cosa muy especial entre estos integrantes.

El mismo Ashley, Daniel, que no viaja con nosotros, pero ellos tienen dentro de ellos esta cuestión que no importa cuánto tiempo pase, nosotros nos paramos en una tarima y es magia. Es magia lo que sucede. Sí, justamente ya para, porque me dicen que quedan pocos minutos.