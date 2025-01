Cifras indican que estado de emergencia no es eficaz

El próximo 11 de enero vence el estado de emergencia declarado para 13 distritos de Lima y Callao, y las cifras de la criminalidad demuestran que la medida decretada por el Gobierno ha sido poco efectiva. De hecho, creció a nivel nacional el número asesinatos (más de 2.100 hasta diciembre), las extorsiones (más de 19.000) y los robos, según estadísticas de la Policía.



Al respecto, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señala que esta medida está pasando casi al olvido y si la renuevan o no la renuevan no cambiará nada. “Como muchos habíamos previsto, una medida así no genera nunca un resultado importante en favor a la seguridad y consecuentemente, como ha pasado en otras ocasiones, los plazos se vencerán sin que se haya generado ningún resultado relevante, porque un estado de emergencia es una herramienta importante por un corto periodo, en la medida que haya inteligencia previa, que en este caso no existe, y en esa línea, si es que vence el plazo, lo renuevan o no lo renuevan, nada cambiará”, aseguró.

Asimismo, señaló que seguramente el titular del Ministerio del Interior (Mininter) “hará un balance y será positivo”, pero ni más policías ni más militares en las calles tiene un impacto importante contra la extorsión.



Al respecto, el alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, indicó que en su distrito la extorsión no ha sido tan fuerte como en otras jurisdicciones de Lima metropolitana.



Dijo que pese al estado de emergencia tienen más porcentaje de hurtos y accidentes de tránsito. “Sí, hemos identificado casos de extorsión en los mercados, en la informalidad, muy pocos denuncian eso, lo hacen cuando ya hay muertos o heridos, hay mucho temor en denunciar”.



Agrega que su comuna coordina con el Mininter y otros distritos cercanos para mejorar la seguridad y hacer patrullaje integrado. Y se muestra a favor de ampliar el estado de emergencia en su jurisdicción. Señala que la presencia de la PNP y Ejército ha sido importante y que la percepción de seguridad ha mejorado en su distrito con más personal de serenazgo, motos lineales y camionetas.