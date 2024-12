Tras la confirmación de Beto Ortiz sobre su salida de Willax Televisión, Magaly Medina no tardó en pronunciarse en su programa. La conductora expresó que el polémico escritor probablemente tiene un plan estratégico, ya que en las últimas semanas había mostrado señales de descontento con el canal. Eso lo habría llevado a provocar enfrentamientos con sus compañeros como Phillip Butters y Milagros Leiva.

“Hay dos versiones, algunos dicen que lo botaron, pero él dice que se fue, que él renunció. (...) Como todos sabemos, hace varias semanas hay un enfrentamiento bastante profundo, crudo, entre algunas figuras que hacen el periodismo político en Willax Televisión, entre Phillip Butters y Beto Ortiz hay disparos todos los días, un toma y daca. También en esto entra Milagros Leiva”, comentó Magaly al inicio de su espacio periodístico.

La razón de la salida de Beto Ortiz, según Magaly Medina

Para Magaly Medina, la decisión de Beto Ortiz de enfrentarse abiertamente a Phillip Butters y Milagros Leiva no sería casualidad. Según la conductora, el periodista estaría preparando un movimiento estratégico y tendría un as bajo la manga: una nueva propuesta laboral. “Si tú te estás todos los días disparando a los pies, entonces, o quieres irte de ese canal o él estaba buscando que lo boten”, aseguró la figura de ATV mientras leía las declaraciones de Ortiz, quien reveló tener ofertas de dos canales.

“Bueno es que si tú estás como bonzo incendiándote en un canal cuando tienes un programa que mantener, yo creo que ya tienes un par de ofertas o ya tienes un lugar donde te vas a ir, por eso es que quieres que el contrato explote, se rompa para que tú te puedas ir y poner contra la pared al resto. (...) De hecho que tiene un as bajo la manga”, comentó Medina, insinuando que el presentador buscaba cansar a Willax para que decidieran terminar su contrato.

Magaly: “En los canales no todos somos amigos”

“Si bien es cierto en todos los canales se cuecen habas, en todos los canales no todos somos amigos. No intentemos aparentar ser una familia porque no lo somos, en ningún canal de televisión hay eso de que somos una familia, porque te das media vuelta y ya te están queriendo apuñalar. Así es acá (la televisión), sobrevive el más fuerte, y todo el mundo quiere tu puesto”, afirmó Magaly Medina, señalando que en ATV también se enfrentan a desafíos similares a los de otras cadenas televisivas.

“Acá tampoco nos vamos a pintar como que todo es armonía, pero por lo menos no traemos al enemigo aquí, porque también esa es una pérdida de liderazgo en ese canal, de quiénes lo dirigen, no es que cada uno se lance por su lado”, indicó la ‘urraca’, quien mantiene una tensa relación con Andrea Llosa, su compañera de labores en ATV.