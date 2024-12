Magaly Medina, conocida por sus comentarios directos, y María Pía Copello tuvieron un momento inaudito durante el reciente 'closet sale' que organizaron juntas. En medio del evento, la figura de ATV sorprendió a todos al acusar en tono humorístico a María Pía de “traidora”, generando risas entre los asistentes y llamando la atención de los medios presentes. Este evento, que reunió a decenas de seguidores, fue descrito por ambas figuras públicas como una excusa perfecta para conectar con sus fanáticos.

La jornada no estuvo exenta de sorpresas. Durante una entrevista con la prensa, Medina se enteró de que este no era el primer 'closet sale' de María Pía Copello, sino el tercero en el año. Con su característico estilo directo, no dudó en bromear con su compañera, desatando un intercambio de palabras que se robó las miradas de los presentes.

El 'closet sale' organizado por Magaly Medina y María Pía Copello el pasado fin de semana fue todo un éxito, atrayendo a decenas de fanáticos que buscaban adquirir piezas exclusivas del guardarropa de las famosas. Sin embargo, en medio del evento, se produjo un momento inesperado cuando la popular 'Urraca' increpó en tono humorístico a su amiga por no haberle informado sobre sus experiencias previas en este tipo de actividades.

“Disculpen, pero esta es la tercera del año, mía”, comentó María Pía durante una conversación con la prensa. La respuesta no tardó en llegar, y con su característico estilo directo, Medina respondió: “¿Qué? Eres una traidora”. Estas declaraciones generaron risas entre los asistentes y sellaron el ambiente relajado del encuentro.

Además de este divertido intercambio, ambas presentadoras aprovecharon la ocasión para agradecer a sus seguidores. “Hay que agradecer de corazón que hay gente que nos sigue y que nos ve. Somos afortunadas en eso, es el mejor regalo navideño que nos han podido hacer”, expresó Magaly, subrayando el éxito del evento.