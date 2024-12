El conocido periodista Beto Ortiz ha decidido poner fin a su relación laboral con Willax tras más de dos años de tensiones internas. Según declaró en entrevista con el diario Trome, la decisión de no renovar su contrato para 2025 fue comunicada el 6 de diciembre al empresario Erasmo Wong. Ortiz desmintió los rumores de despido y aseguró que fue él quien optó por cerrar este ciclo profesional. "Nadie me está botando, pero como no me uno a sus obsesiones me quieren fuera hace mucho y yo hace rato que estoy aburrido", declaró. Además, Ortiz señaló que su último programa se transmitió el martes en la noche y lamentó que su salida se diera de manera abrupta, pese a que ya existía un acuerdo previo.

¿Cuáles son los motivos de Beto Ortiz para salir de Willax después de 4 años?

Beto Ortiz afirmó que el ambiente laboral en Willax se había vuelto insostenible desde 2022, mencionando incidentes como el caso Mauricio Fernandini como punto de inicio de un supuesto hostigamiento. El conductor se refirió a este período como "años de hostigamiento" y subrayó que sus diferencias con la línea editorial del canal influyeron en su decisión.

"Están jodiendo desde el caso Mauricio, marzo del 2023, perdón, es más tiempo es desde el 2022, dos años de hostigamiento. Hicimos resistencia porque no había otra cosa, pero ahora sí hay, así que me largo”, señaló el exconductor de 'Beto a saber'.

Además, criticó la reacción de Willax tras su anuncio de salida, señalando que están “armando una tragedia griega” al especular que su salida sería por conflictos con Phillip Butters y Milagros Leiva. Según Ortiz, el canal utilizó una estrategia mediática para desviar la atención, lo que incluye gráficas en redes sociales donde ya no aparece su imagen.

Beto Ortiz revela ofertas de otros canales

El periodista confirmó que su contrato con Willax finalizaba el 31 de enero, al igual que el de gran parte de su equipo. Sin embargo, Ortiz ya tiene en marcha conversaciones con dos importantes cadenas de televisión, aunque no reveló mayores detalles sobre estas propuestas. "Tengo dos ofertas y mañana (hoy) tengo una segunda reunión", adelantó.