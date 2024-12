Anis Samanez se ha convertido en el centro de la controversia tras sus declaraciones sobre la comunidad shipibo-conibo durante su participación en el evento de moda 'Orígenes 2024', en Barranco. La diseñadora peruana, conocida por su trabajo en la corriente slow fashion, compartió una experiencia personal en la que viajó a una comunidad shipiba en busca de inspiración para sus colecciones, pero sus palabras desataron un fuerte debate.

“Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño”, compartió al principio. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que los conocimientos de la comunidad shipibo tenían un costo, ya que, según le explicaron, formaban parte de su trabajo. Este hecho causó gran indignación en la modista.

“De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, compartió con mucha sorpresa.

¿Qué dijo Anis Samanez tras sus polémicos comentarios sobre la comunidad shipiba?

El video de las polémicas declaraciones de Anis Samanez sobre la comunidad shipibo-conibo se viralizó y la diseñadora se convirtió en tendencia en X. Tras horas de silencio, respondió a una seguidora, defendiendo que sus palabras fueron malinterpretadas y que el video fue editado de manera malintencionada. También destacó su trabajo con una comunidad indígena que conoce la realidad detrás de las bambalinas.

“Efectivamente, ha sido un video cortado y han tergiversado la información, pero la comunidad con la que trabajo, gracias a Dios, está al tanto de todo y me dan su apoyo y finalmente eso es lo que me importa. Gracias”, fue lo único que compartió la diseñadora peruana Anis Samanez en Instagram.

Publicación de Anis Samanez tras recibir cientos de mensajes criticándola por sus palabras en evento de modas. Foto: Instagram.

Promotora de los shipibo-conibo le contesta a Anis Samanez y editor de Vogue Latinoamérica

Sadith Silvano, talentosa artista de la comunidad de Cantagallo y ferviente defensora del arte shipibo-conibo, reaccionó con indignación a las declaraciones de la diseñadora Anis Samanez. Durante su intervención, Samanez acusó al editor de Vogue y a otros panelistas del mundo de la moda de intentar apropiarse de los conocimientos ancestrales de su comunidad, los cuales, según Silvano, son esenciales para la identidad cultural del pueblo shipibo-conibo.

"No saben lo que es kené, que pertenece al pueblo shipibo-conibo, la visión que guarda o todo lo que significa. Lo usan sin entender su significado, viéndolo solo como algo estético para comercializar", compartió Silvano. “Esto es una forma de racismo y explotación cultural”, añadió.