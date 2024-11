Familiares de Jessica Silvano Inuma (42) reportaron que la reconocida artista shipibo-konibo se encuentra muy grave de salud a consecuencia del cáncer. Sadith Silvano, una de las hermanas de Jessica, hizo un llamado de auxilio por Facebook la noche del viernes 22 de noviembre para que pueda ser trasladada de emergencia a un hospital de Pucallpa, en la región Ucayali.

"Señores, autoridades, solicito urgentemente su apoyo con una ambulancia para trasladar de emergencia a mi hermana, quien está sufriendo mucho. Es nuestro deber pedir ayuda en momentos críticos. Agradezco su atención y apoyo", sostuvo y, ante la demora de una ambulancia, pidió a SuSalud para que ayuda a trasladar a su hermana al hospital Pucallpa, el nosocomio más cercano a su comunidad.

Sadith Silvano recordó la contribución cultural de Jessica Silvano, tanto en la comunidad shipibo-konibo y la difusión de la cultura indígena en el Perú y en el extranjero. "Es una gran artista y lideresa de la comunidad. En su juventud fue impulsora y fundadora de la escuela intercultural de Cantagallo, uno de los pilares para el futuro de la cultura shipibo-konibo, la comunidad y la vida de Cantagallo. Su preocupación por la educación de los niños y más jóvenes, lo reconocemos como un gran aporte para el buen vivir de Cantagallo", indicó.

"Como artista es una gran maestra del diseño Kené Shipibo Konibo, en el que destacan sus mantas y prendas con una gran visión y belleza. Así también Jessica ha sido un motor para las madres artesanas de Cantagallo como presidenta de Shinan Imabo, colectivo de mujeres artistas de la comunidad. Shinan Imabo es uno de los colectivos más importantes de la comunidad gracias al liderazgo de Jessica", agregó.

En tanto, Olinda Silvano, lideresa shipibo-konibo y una de las 50 mujeres más poderosas de Perú en 2023, según Forbes, solicitó ayuda en redes sociales, además realizaron actividades y colectas para poder trasladar a su hermana al hospital.

"Queremos llevar a mi hermanita al hospital por una ambulancia. Está en el taller, necesitamos apoyo urgente. Cuando un indígena está mal, no hay apoyo. Ella no puede caminar, no come hace tres días, ya no ingiere nada. Oren mucho por nosotras", sostuvo en sus redes sociales.

SuSalud traslada a Jessica Silvano al Hospital Amazónico de Yarinacocha en Pucallpa

El sábado 23 de noviembre, SuSalud se contactó con Sadith Silvano para que se le ayude con el traslado de su hermana a un hospital de la región Ucayali, a fin de que pueda recibir la atención necesaria para el tratamiento de su enfermedad.

"Susalud dentro del marco de sus competencias, informa que la paciente ya ha sido trasladada al Hospital Amazónico de Yarinacocha, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y Serenazgo de la Municipalidad distrital de Yarinacocha. Además, se ha solicitado al nosocomio mencionado, brindar la información completa y oportuna a los familiares, en el marco de su derecho al acceso a la información", se lee en una parte del comunicado en el Diario Oficial El Peruano.

Sadith Silvano: "Es un momento muy difícil, solo Dios tiene la última palabra"

Este domingo, Sadith Silvano comunicó en Facebook la situación por la que la familia Silvano Inuma está atravesando debido al estado de salud de su hermana Jessica Silvano. "Mi familia y yo estamos atravesando un momento muy difícil, especialmente con la situación de mi hermana, algo que nunca imaginé que viviríamos. Es un tiempo de mucha tristeza y sentimientos encontrados, pero quiero agradecer profundamente a todas las personas que nos han brindado ánimo y apoyo. Aunque es un momento muy duro, confiamos en que solo Dios tiene la última palabra. En este momento abrazo con fuerza a mi familia y mantengo la esperanza de que todo estará bien", sostuvo.