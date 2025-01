Renovación Popular seguirá investigado por lavado de activos: PJ declara improcedente pedido de exclusión del caso Lava Jato

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concluyó que el partido de Renovación Popular seguirá siendo investigado por los delitos de lavado de activos, ya que no se cumplieron los presupuestos para la figura de la acción penal solicitada, por lo que declaró improcedente la solicitud. Cabe recordar, que el Ministerio Publico acusa al partido de Rafael López Aliaga de haber usado su estructura organizacional para recibir dinero proveniente de las empresas brasileras, Odebrecht y OAS, para la campaña presidencial de 2011 y municipal de 2014.

La Fiscalía sostiene que el dinero recibido habría sido a través de los investigados José Luna Gálvez, el ex regidor Martín Bustamante Castro, el ex miembro del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones, Jorge Zegarra Lévano, el ex funcionario municipal José David Quispe Levano y Julio Víctor Torres Romero, el asesor.

Solidaridad Nacional habría recibido US$200.000 de Odebrecht y US$480.000 de OAS, que se habría realizado en la Universidad Telesup de la que es dueña el congresista de Podemos Perú, José Luna y habría intentado darles apariencias de legalidad a modo de aportes de campaña, según la tesis que maneja el Ministerio Público.

Renovación Popular quiso acogerse a la ley 32054, que aprobó el Congreso de la República el junio del año pasado. La modificación del artículo 105 del Código Penal exime a las organizaciones políticas de cualquier responsabilidad penal en los actos ilegales que hayan sido perpetrados por sus dirigentes y militantes, los que serán procesados de "manera individual" si es que se requiere.

