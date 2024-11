Ariana Grande y Cynthia Erivo, listas para mostrar su ingreso al mágico mundo de Oz

Algunos ya lo consideran como el mejor musical desde ‘Chicago’ o ‘Mamma Mia!’. Wicked es una película de fantasía musical dirigida por Jon M. Chu y adaptada a la pantalla por Winnie Holzman y Stephen Schwartz de su musical 2003 del mismo nombre, que a su vez se basa en la novela de 1995 de Gregory Maguire del mismo nombre.

Wicked, que llegará a los cines peruanos este 21 de noviembre, está protagonizada por la juvenil estrella de la música Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes estuvieron a punto de ser excluidas de dicha producción. El director de la esperada cinta, en entrevista con SFX Magazine, ha dicho que el equipo de trabajo, en un inicio, se centró en elegir “personajes desconocidos” para los papeles principales.

Chu explicó que la historia por sí sola era muy buena como para tener la necesidad de un elenco de renombre. Y, en realidad, actores desconocidos podían desempeñar los personajes estelares y aún así tener mucho éxito en taquilla. Dijo que el equipo de producción quería comenzar de cero y, por lo tanto, “descubrir a talento nuevo” con un casting abierto. “Pensé: 'Vamos a encontrar a personas desconocidas'. Pero luego recibimos llamadas de todas estas grandes actrices que querían hacer una audición, y vimos a todas, y todas eran realmente geniales”, comentó Chu. “Cuando llegó, era una Ari que nunca había visto antes”, recordó sobre la ganadora del Grammy.

Jon M. Chu director de película ‘Wicked’ con las actuaciones de Ariana Grande y Cynthia Erivo. Foto: difusión

En una entrevista reciente con el New York Times, Ariana Grande admitió que algunos miembros de su equipo le sugirieron que podía saltarse la audición, y ella se negó. “En cuanto me empezaron a hablar de que podría convertirse en una película, lo único que quería era una oportunidad de hacer una audición. Algunos miembros de mi equipo en ese momento me decían: ‘Ni siquiera deberías tener que hacer una audición’, y yo les decía: ‘No lo entiendes, por supuesto que tengo que hacerlo. Esto es algo que hay que ganarse’. Tengo mucho que demostrar y me lancé a ello de todas las formas posibles”, compartió.

La cantante que pidió ser nombrada con su nombre completo, Ariana Grande-Butera, para el proyecto, había expresado a inicios de 2024 que para postular a un personaje en la cinta de fantasía, debía despojarse de su fama de cantante. “Tuve que borrar por completo a la estrella del pop Ari, la persona que (los productores de ‘Wicked’) conocen tan bien porque es más difícil creer en alguien como si fuera otra persona porque está tan etiquetado como una sola cosa. Tuve que llegar hasta el final para desmantelar eso”.

Una larga espera

Desde que se convirtió en un éxito de Broadway en 2003, los seguidores han esperado por años que la obra musical tuviera su adaptación cinematográfica. Ahora, 20 años después de encantar por primera vez al público teatral, ‘Wicked’ está lista para hacer su magia nuevamente en la pantalla grande.

La historia del musical, que se representó por primera vez en San Francisco en el año 2003, se basa en la novela Wicked: Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire. Se trata de un relato que ahonda en la historia no contada de las brujas de Oz ‘Wicked’ es una precuela de ‘El Mago de Oz’, que cuenta la historia real de Elphaba, la Malvada Bruja del Oeste, y sus días de escuela cuando se hizo amiga de Glinda: La Bruja Buena.

El musical sigue su vida desde que eran compañeras de cuarto que se odiaban mutuamente en la Universidad Shiz, y que luego se convierten en enemigas políticas. Mientras que el Mago y sus compinches las separaban, las dos brujitas se enamoran del mismo hombre, el chico fiestero Fiyero. Dicen que el filme será un exitazo, porque las protagonistas de ‘Wicked’ son nada menos que la ganadora del Tony Cynthia Erivo, que encarna a Elphaba la bruja verde esmeralda… y la ganadora del Grammy, Ariana Grande que interpreta a Glinda. Hay que anotar que desde antes del estreno, la prensa especializada que tuvo acceso a verla, ha comentado que la película ‘Wicked’ es una obra maestra”… asegurando que valió la pena esperar 20 años.

Película ‘Wicked’ de Jon M. Chu. Foto: difusión

Segunda entrega en diciembre de 2025

Wicked es una historia dividida en dos actos: el primero se sitúa en una época previa a la historia que se narra en El Mago de Oz, mientras que el segundo ocurre a la vez que los movimientos de tacón de la joven Dorothy y sus aventuras en el camino de baldosas amarillas. Hay diversos elementos a tener en cuenta antes de ir a ver Wicked. El más importante: la película está divida en dos partes. La primera se estrena este mes y la segunda llegará el 25 de diciembre de 2025.