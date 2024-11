El primo de Deyvis Orosco, Bill, estuvo presente en el programa ‘Todo se filtra’, donde reveló más detalles sobre la prohibición de usar el apellido ‘Orosco’ y de interpretar las canciones de Johnny Orosco, fundador del grupo Néctar. Sin embargo, parte de la entrevista se centró también en conocer la relación actual del ‘bomboncito de la cumbia’ con los demás miembros de la familia Orosco. Esto surgió a raíz del reciente cumpleaños del hijo de Cassandra Sánchez de la Madrid y Deyvis, el pequeño Milán, quien celebró sus tres años. Según Bill, ningún miembro de la familia Orosco fue invitado a la fiesta.

Bill Orosco asegura que ningún Orosco fue invitado al cumpleaños de su sobrino.

En medio de la controversia por las acciones de Deyvis Orosco contra su propia familia, Bill se pronunció sobre el cumpleaños de su sobrino, celebrado el pasado 21 de noviembre. En ese evento, Deyvis, acompañado de Cassandra Sánchez, cantó temas de Néctar y estuvo junto a su madre y otros familiares.

“¿Fue alguien de los ‘Orosco’?”, preguntó el conductor Kurt Villavicencio, a lo que Bill, de 22 años, respondió: “Te mentiría si te digo que mi madre fue invitada, porque no está en el país. Vive en Europa. Yo trabajo y no he recibido invitación ni nada. (¿Ninguno de los Orosco?), que yo sepa, no”, compartió en el programa ‘Todo se filtra’.

Asimismo, el joven cantante, quien también cuenta con el apoyo de Andrea San Martín, fue consultado sobre la relación que Deyvis mantenía con la familia de su fallecido padre, Johnny. Bill destacó que la familia Orosco siempre se ha caracterizado por su cercanía y unidad. “Nosotros siempre hemos sido una familia unida, con reuniones familiares, cumpleaños, fiestas, Navidad y Año Nuevo, siempre”, expresó.

Deyvis Orosco habría solicitado a Indecopi que Bill no use su apellido

En el programa ‘Magaly TV La Firme’, Bill Orosco reveló que Deyvis Orosco habría pedido a Indecopi impedirle el uso del apellido Orosco en su carrera musical. Esta solicitud, que habría sido presentada por Deyvis, líder del Grupo Néctar, consistía en una oposición al registro de la marca ‘Bill Orosco y los reyes de la calidad’. El ‘bomboncito de la cumbia’ argumentó, en el documento, que el uso compartido del apellido podría causar confusión en el público y afectar su trayectoria profesional.

Documento que habría presentado Deyvis Orosco. Foto: ATV.

“Me mandaste una carta notarial para impedirme cantar las canciones de mi tío y ahora quieres prohibirme usar mi apellido. ¿Ahora también quieres quitarme el apellido? ¿Ya no quieres que cante más?”, compartió Bill en el programa de Magaly Medina. Además, el joven cantante aclaró que ‘Orosco’ es su apellido materno y lo utiliza artísticamente en homenaje a su madre, quien lo crió a él y a sus hermanos sola.