La disputa entre los primos Bill Orosco y Deyvis Orosco ha escalado a nivel legal, tras revelarse que el líder del Grupo Néctar presentó un documento a Indecopi para bloquear el uso del apellido Orosco en la marca musical 'Bill Orosco y los Reyes de la Calidad'. Este hecho fue expuesto por Bill en el programa 'Magaly TV, la firme', donde expresó su indignación y calificó la acción como un intento de silenciarlo.

En un documento, Deyvis habría pedido la denegación del registro, lo que provocó indignación en Bill, quien respondió que estas acciones representan un intento de limitar su derecho a utilizar su apellido legítimo y a rendir homenaje al legado musical de la familia, en particular el de su tío, Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar.

La respuesta de Bill hacía Deyvis Orosco

En una entrevista con Magaly Medina, Bill Orosco expresó su frustración y acusó a su primo de querer privarlo de cantar y utilizar su identidad artística. "Me mandaste una carta notarial para no cantar las canciones de mi tío y ahora quieres prohibirme que use mi nombre. ¿Ya no quieres que cante más?", reclamó.

Por otro lado, Bill Orosco defendió su decisión de usar su apellido materno como parte de su identidad artística, rindiendo homenaje a su madre, quien lo crió junto a sus hermanos. "Es por respeto y admiración hacia mi madre que llevo su apellido. Lo único que yo hice, y lo voy a seguir haciendo, es hacer lo que más me gusta, que es cantar, la música", declaró en el programa. Además, agregó: "Indecopi, quiero que sepan que lo único que estoy haciendo es utilizar mi apellido, que también me pertenece".

Ante la situación, Magaly Medina intervino para respaldar al cantante, haciendo un llamado a abogados especialistas en marcas para ayudarlo: "¿Cómo va a luchar por sus sueños el talento joven si le están cortando las alas?". La conductora destacó además las cualidades artísticas de Bill y afirmó que su talento y simpatía podrían ser una de las razones detrás del conflicto con Deyvis.