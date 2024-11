Alejandra Baigorria, una de las participantes más destacadas de 'El gran chef famosos', volvió a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un momento de tensión en pleno set del programa. Todo ocurrió durante una de las preparaciones culinarias, cuando la empresaria y competidora no pudo contener su frustración al notar que Tito Vega contaba con una licuadora para elaborar su plato, lo que desató una inesperada reacción de su parte. Ante esto, lanzó varias lisuras frente a las cámaras, dejando perplejos a sus compañeros y generando una ola de comentarios entre los televidentes.

Pese a abandonar repentinamente el set del reality culinario, la empresaria regresó para la parte final de la competencia y explicó los motivos que la llevaron a explotar de esa manera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en como dio sus disculpas. "Me parece injusto (...) ya está, ya", indicó la 'Gringa de Gamarra', desatando una ola de comentarios en su contra por los fanáticos del programa, quienes consideraron que su mensaje no tenía autocrítica.

Alejandra Baigorria sorprende con polémico mensaje de disculpas tras lanzar fuertes lisuras en 'El gran chef famosos'

Al finalizar el programa de 'El gran chef famosos', Alejandra Baigorria decidió romper el silencio sobre el incómodo momento que protagonizó en el set. La competidora explicó las razones detrás de su frustración, sin embargo, su mensaje fue duramente criticado en redes.

Alejandra Baigorria causó polémica en 'El gran chef famosos'. Foto: Captura Latina

"Lo que pasa es que estaba haciendo mi plato tranquila y a la hora que tenía que hacer la salsa del reto, fui corriendo por una licuadora y no había. Me parece injusto que no tenga mis implementos para terminar mi plato completo porque yo me quería salvar, quería hacer el mejor plato. Pido las disculpas del caso y, ya está, ya", indicó Alejandra Baigorria, ante la atenta mirada de sus compañeros de programa y los jueces del reality culinario.