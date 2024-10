La conductora de espectáculos, Magaly Medina, se pronunció sobre la suspensión del programa ‘Enfocados’, conducido por el exfutbolista Jefferson Farfán. Esto, en medio de la denuncia por abuso sexual contra su primo Cristian Martínez, popularmente conocido ‘Cri Cri’, hacia una joven de 19 años. La figura de ATV mostró comprensión por la decisión tomada por el deportista y su compañero Roberto Guizasola, considerando la grave situación que afecta a la familia del exfutbolista de Alianza Lima.

Ante esta situación, Magaly Medina expresó su opinión de que la suspensión de su pódcast anunciada por Jefferson Farfán no se limitará a un solo domingo, ya que considera que, debido a las circunstancias del caso, el futbolista podría estar atravesando un momento emocional que le impediría regresar a la escena pública.

Magaly Medina se conmueve por Jefferson Farfán

En una de sus emisiones más recientes, Magaly Medina opinó que Jefferson Farfán no tendría las fuerzas anímicas para ver cómo está pasando su familia ante el caso ‘Cri Cri’ y, luego, conducir su pódcast con un ánimo alegre, como nos tenía acostumbrados cada domingo.

“Evidentemente, hay un dolor familiar. La familia está desgarrada y desunida. Ha sufrido un golpe duro, teniendo en cuenta que este primo era como un hermano para él, era muy cercano, pero no creo que Jefferson Farfán pueda sentarse en un pódcast que ha tenido buena recepción por parte del público, que la gente los ve, pero está hecho en un ánimo totalmente chonguero”, compartió la polémica conductora de TV.

Magaly Medina se pronunció sobre lo que estaría pasando Jefferson Farfán. Foto: ATV.

Magaly opina que el pódcast de Farfán no volverá por buen tiempo

La conductora de ATV, Magaly Medina, también expresó su comprensión hacia la situación que Jefferson Farfán debe estar atravesando, reafirmando su posición de que el jugador de fútbol no volverá en un buen tiempo a su programa 'Enfocados'.

“Se ríen, se carcajean todo el rato, porque cuentan anécdotas de camerino, cosas ligadas al fútbol. Entiendo que su estado de ánimo, no debe estar como para sentarse a reír y vacilarse. Creo que no es momento de mostrarle al público, por más que el show deba continuar, que las cosas están normales, porque las cosas no están bien. Hay mucho en qué pensar, seguramente hay muchas decisiones difíciles que tomar”, indicó.

“Yo no veo que el próximo domingo pueda salir, creo que anímicamente no se debe sentir nada bien. Tiene al primo hermano a la cárcel y tiene a la tía llorando, la tía hermana de su mamá. Todos saben lo unidos que él es a su madre. Esta señora ha sido una tía importante en la vida de él”, sentenció la ‘urraca’ en forma de solidarizarse con él y entendiendo la situación que viene atravesando.