La Navidad no llega aquí: los 7 lugares en Estados Unidos donde no es una tradición, según The Travel

La Navidad es una de las festividades más esperadas y celebradas en Estados Unidos, marcada por decoraciones brillantes, villancicos y reuniones familiares. Sin embargo, no todos los lugares del país comparten esta tradición. De acuerdo con un informe de The Travel, existen siete comunidades en EE. UU. donde la Navidad no tiene presencia debido a razones culturales, religiosas o filosóficas.

Este fenómeno llama la atención porque ocurre en uno de los países donde la Navidad suele vivirse con mayor intensidad. Las comunidades que eligen no celebrar esta fecha han mantenido sus creencias y tradiciones intactas, convirtiéndose en ejemplos de diversidad cultural en Estados Unidos.

¿Cuáles son los 7 lugares de Estados Unidos en los que no se celebra la Navidad?

De acuerdo con reporte de The Travel, las celebraciones de Navidad en Estados Unidos quedan relegados por motivos diferentes. A continuación, la lista completa:

Chattanooga, Tennessee: la comunidad judía celebra Hanukkah, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que tiene lugar durante ocho noches entre noviembre y diciembre. Esta conmemoración destaca la rededicación del Segundo Templo de Jerusalén. En Chattanooga, se realiza el evento especial “Chanukah on Ice”, donde una caravana de automóviles decorados con menorás se dirige hacia una pista de hielo al aire libre. Allí, una menorá de seis pies tallada en hielo es encendida, fusionando la tradición judía con una experiencia invernal única.

Suroeste de Filadelfia, Pennsylvania: anteriormente conocido como Pequeña África, este lugar celebra Kwanzaa en lugar de la Navidad. Este festival cultural afroamericano, que se lleva a cabo del 26 de diciembre al 1 de enero, rinde homenaje a las raíces africanas con actividades como narración de cuentos, presentaciones musicales, encendido de la kinara y mercados de temporada. En 2024, las festividades iniciarán el 10 de diciembre, resaltando la riqueza cultural de la zona con eventos en sitios emblemáticos como el Museo Afroamericano y Franklin Square.

Little India, Estados Unidos: en barrios como Curry Hill en Nueva York y Devon Avenue en Chicago, donde reside una numerosa comunidad hindú, Diwali, conocido como el Festival de las Luces, tiene mayor relevancia que la Navidad. Esta celebración, que ocurre entre octubre y noviembre, simboliza el triunfo del bien sobre el mal a través de luces, velas, fuegos artificiales y una gastronomía tradicional. Aunque en estos vecindarios es posible ver decoraciones navideñas, Diwali sobresale como una manifestación de identidad cultural, llegando incluso a ser reconocido como feriado oficial en algunos estados.

Dearborn, Michigan: reconocida como el centro árabe de Norteamérica, esta ciudad se caracteriza por su numerosa población musulmana y la celebración de festividades como Eid al-Fitr. Aunque la Navidad no es parte de las tradiciones musulmanas, la ciudad logra una mezcla cultural con eventos como el encendido del árbol navideño y actividades comunitarias que reflejan tanto la herencia islámica como un espíritu de convivencia multicultural.

China Town, Estados Unidos: en regiones como San Francisco, el Año Nuevo Lunar tiene mayor relevancia que la Navidad. Esta celebración incluye el icónico desfile del Dragón Dorado, danzas de leones y eventos tradicionales que concluyen con el Festival de los Faroles. Si bien la Navidad suele ser una ocasión más secular, enfocada en compras y cenas, el Año Nuevo Lunar destaca por su profundo significado y por resaltar las raíces culturales chinas.

Islas Hawaianas, Hawaii: la Navidad se celebra con un encanto tropical único y tradiciones locales que incluyen desfiles, luces festivas y la llegada de Papá Noel en canoa. También se llevan a cabo festivales como el Aloha, que resaltan la música tradicional y el baile hula. Esta celebración, conocida como “Mele Kalikimaka”, combina la calidez de las playas hawaianas con el espíritu alegre de las festividades navideñas.

Navajoland, Arizona: en Navajoland, la Navidad se celebra con una mezcla de tradiciones americanas e indígenas. Además de los regalos y las decoraciones típicas, se realizan rituales nativos con danzas y canciones que reflejan la conexión con la naturaleza. Las familias también se reúnen para compartir historias tradicionales navajo, manteniendo viva su herencia cultural durante esta época del año.

En la tradición cristiana se acostumbra acompañar la celebración de la Navidad con comida. Foto: Freepik.

¿Por qué estos lugares no celebran la Navidad?

Motivaciones religiosas:

Algunos grupos religiosos no celebran la Navidad porque no consideran esta fecha relevante o bíblicamente válida. Entre ellos se encuentran los Testigos de Jehová, quienes no participan en festividades que no tengan un origen documentado en la Biblia.

Estilo de vida minimalista:

Comunidades como los amish, conocidos por su rechazo a las tecnologías modernas y su vida sencilla, también optan por no celebrar la Navidad de manera tradicional. Aunque algunos amish realizan celebraciones modestas centradas en la espiritualidad, evitan las decoraciones y el consumismo asociados con la festividad.

Diferencias culturales:

En algunos casos, ciertas comunidades inmigrantes mantienen tradiciones de sus países de origen, donde la Navidad no forma parte de sus costumbres. Este fenómeno puede observarse en grupos de origen asiático o en pequeñas comunidades étnicas.