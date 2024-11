Universitario de Deportes se consagró bicampeón del fútbol peruano en su centenario, un logro que quedará grabado en la memoria de sus hinchas. Sin embargo, la temporada también estuvo marcada por controversias, como el reciente enfrentamiento entre Jean Ferrari y Christian Cueva.

El incidente se produjo durante un partido crucial entre Universitario y Cienciano, donde Ferrari acusó a Cueva de provocarlo, lo que desencadenó una serie de reacciones.

¿Cómo inició el altercado entre Jean Ferrari y Christian Cueva?

En el programa 'DyT' del canal de YouTube de Jesús Alzamora, Jean Ferrari contó cómo empezó el fuerte intercambio de palabras con Christian Cueva, en el momento que este último fue cambiado en el duelo entre Universitario y Cienciano.

"Yo he vivido momentos así como futbolista. He vivido las cosas así porque me sale en ese momento, después me puedo arrepentir. Sobre el tema Cueva, había que usar todas las herramientas porque faltaban dos fechas. En el partido con Cienciano, sabíamos todo lo que había pasado por detrás. Estábamos con esa rabia de que venían a jugarse su Mundial. Al parecer, a jugarse los incentivos que hay por detrás. Había una calentura. Ya veníamos de partidos donde veíamos eso y de la derrota con Sporting Cristal", señaló.

"Cuevita le mete un codazo a Aldo. Ahí te das cuenta. ¿Qué se estaban jugando si no se jugaban nada? A mí me comienza a calentar esa situación. Yo veo que el árbitro no lo bota y Cueva voltea a mirarme...craso error. Él me viene a buscar a mí como diciéndome ‘¿Qué me vas a decir’? El ‘chato’ (su hijo) se mete porque él es hincha y fanático de Universitario. Claro que lo volvería a hacer. Divertidísimo. Mi esposa no estuvo de acuerdo (risas). Es como siempre hemos vivido como futbolistas (todo quedó en la cancha)", agregó el actual administrador del cuadro crema.