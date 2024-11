Daniela Darcourt revela íntimo secreto a Magaly Medina y la deja consternada: "$/ 25.000”

La famosa cantante de salsa, Daniela Darcourt, ha dejado claro que su prioridad es su carrera musical y su relación con el bailarín Waldir Felipa, motivo por el cual evita aparecer en programas de espectáculos o entrevistas. No obstante, por tratarse de una ocasión especial, la artista hizo una excepción y aceptó la invitación de Magaly Medina para que asistir a su pódcast en YouTube.

En ese espacio, nadie imaginaría que la intérprete de ‘Señor Mentira’ revelaría a la figura de ATV un secreto muy privado, algo que la exbailarina decidió compartir públicamente por primera vez ante las cámaras. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Magaly Medina, quien quedó totalmente sorprendida tras escuchar la confesión.

¿Qué le confesó Daniela Darcourt a Magaly Medina?

Durante una conversación de aproximadamente 50 minutos en el pódcast de Magaly Medina, la salsera Daniela Darcourt, de 28 años, compartió detalles inéditos de su vida personal. Sin embargo, lo más impactante fue cuando la exintegrante de ‘Son Tentación’ reveló que había recibido dos propuestas íntimas a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales rechazó rotundamente.

"Me han puesto plata así, cholos y gringos para hacer tríos, para ir a acompañar...", señaló en un principio Darcourt dejando sin palabras a Magaly, quien no podía creerlo. Luego, la salsera soltó más información sobre estas proposiciones que recibió tiempo atrás. "Claro, yo soy de barrio, pero p*** no soy. Yo trabajo chambeo en lo mío. Yo soy cantante, a mi me gusta tomar mi quinua con leche, humilde, tranquilo... Me han ofrecido dos veces. Una vez me dijeron, 'te damos 25 mil dólares y te vas con nosotros hoy a México'", manifestó la cantante peruana sin saber a ciertas si se trataban de narcotraficantes.