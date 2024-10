Andrea Montenegro: ¿por qué la actriz peruana se peleó en vivo con Magaly Medina y a qué se dedica ahora?

En 2003, Andrea Montenegro acababa de participar en la serie ‘Latin Lover’, primera telenovela erótica producida por Playboy. Su éxito fue tal que inició una carrera artística en Colombia, motivo por el cual fue invitada al programa de Magaly Medina para ser entrevistada por la reconocida periodista. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación se convirtió en una acalorada discusión entre ambas que terminó con la salida del set de televisión de la actriz peruana. Este enfrentamiento se convirtió en uno de los más icónicos de la farándula peruana, pero ¿cuál fue el verdadero motivo por la que ambas se pelearon en vivo?

¿Por qué Andrea Montenegro y Magaly Medina se pelearon en vivo?

Magaly Medina es una de las personalidades más polémicas de la televisión peruana, conocida por sus constantes enfrentamientos con diversas celebridades del espectáculo. Una de ellas fue Andrea Montenegro, con quien protagonizó una acalorada discusión en vivo.

En el año 2003, la joven actriz se presentó en el programa de la periodista para hablar sobre su nueva trayectoria artística en la televisión colombiana; sin embargo, Magaly Medina no tardó en abordar el polémico escándalo en el que Montenegro se había visto envuelta meses atrás, cuando fue arrestada por agredir a unos policías mientras se encontraba en estado de ebriedad. Esto causó incomodidad en la coprotagonista de ‘La viuda de la mafia’ que no tardó en responder.

"Yo no tengo por qué venir (al programa) a decirte si voy a arreglar mi vida o no. Si a mí me da la gana me quedo igual, ¿cuál es el problema? osea ¿en qué te afecta a ti? El problema lo tienes tú conmigo. El caso es que tú no puedes venir a sentarte, acá conmigo, a restregarme en la cara las cosas que tú crees que yo debería hacer con mi vida (...) La decisión es mía, Magaly" expresó la exactriz, dejando claro su descontento el cuestionamiento de la presentadora. La tensión aumentó cuando Andrea Montenegro añadió: “Todos los tontos vienen aquí a sentarse. Yo no te pongo una sonrisa ni te vengo a decir: ‘¡Ay gracias, Magaly, por la entrevista!".

Esto causó incomodidad en la presentadora de televisión, quien no se quedó callada y decidió responderle a la actriz. "Yo soy periodista, y los periodistas vamos detrás de la noticia y tú, querida Andrea, eres noticia (...) (Si no te gusta) entonces ¿por qué estás en la actuación?, ¿por qué estás haciendo papeles polémicos? (...) ¿qué diablos haces acá (en mi programa si no te gusta)?, ¿por qué no te largas entonces?", refutó Magaly Medina.

¿A qué se dedica actualmente Andrea Montenegro?

Aunque continuó en la actuación hasta 2017, a inicios del año 2011, Andrea Montenegro se ha convertido en maestra de yoga, una disciplina que le ha permitido conectar con su interior y ayudar a otros en su proceso de autoafirmación. A través de su taller de desarrollo personal, comparte su conocimiento con mujeres que buscan fortalecer su autoestima y bienestar.

Andrea Montenegro se alejó de los reflectores y ahora se dedica a ser maestra de yoga y al arte. Foto: composición LR/Instagram/Difusión

Además de su labor como instructora de yoga, Andrea ha encontrado en la pintura una forma de expresión personal, según muestra en su cuenta de IG. Sus obras, que son en su mayoría autobiográficas, están disponibles para la venta en sus redes sociales. La actriz también ofrece talleres online de retrato al óleo, lo que le permite compartir su arte con un público más amplio. Esta faceta artística ha sido un refugio para ella, permitiéndole explorar su creatividad y conectar con su historia personal.