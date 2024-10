Leyla Chihuán abordó su relación sentimental con Abril Cárdenas, una joven que trabaja junto a ella, durante una entrevista en un programa de YouTube. La excongresista decidió hablar sobre el tema luego de que Magaly Medina, en su programa, cuestionara la falta de oficialización de su relación y la instara a ser más abierta sobre su vida amorosa. Al parecer, estos comentarios no fueron de su agrado, lo que la llevó a responder directamente.

“Me dicen que salga del armario; mi armario no tiene puerta”, señaló Chihuán, con lo cual dejó en claro que no tendría problemas en oficializar su relación con Abril; sin embargo, no lo hace debido a la formación europea que ha tenido en su crianza. “En Europa, todo el mundo hace su vida y no te están mirando ni criticando”, acotó.

Leyla Chihuán confronta a Magaly Medina tras críticas

En uno de sus últimos programas, Magaly Medina criticó fuertemente a Leyla Chihuán por sus recientes declaraciones sobre su relación con Abril Cárdenas, una joven mujer con la que se ha lucido desde hace varios días en distintos eventos públicos. La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ expresó su extrañeza luego de que la exvoleybolista no oficializara una relación sentimental con la fémina, lo cual motivó la dura respuesta de la excongresista de la República.

"Me dicen que salga del armario. ¿Qué armario, señora? Vaya usted a mi casa y mi armario no tiene puerta, nunca ha tenido. ¿Qué hablan?", señaló Chihuán, quien además destacó que siempre ha llevado su vida en plenitud. "Siempre he vivido una vida en libertad, no en libertinaje, respetando a la persona que está al lado".

"Yo, prácticamente, me he criado en Europa, donde todo el mundo hace su vida, su trabajo, su familia y no te están mirando ni criticando ni nada. Primero está la vida de los demás que la mía propia", acotó Leyla Chihuán.

Leyla Chihuán confesó la verdadera relación que tiene con Abril Cárdenas

En una reveladora entrevista con Alan Diez, Leyla Chihuán no dudó en exponer su amor por Abril Cárdenas. “¿Por qué lo voy a negar? En el amor (me va), pues, de maravilla”, enfatizó la exvoleybolista, quien hasta hace poco había mantenido su vida sentimental en reserva. Sin embargo, el amor que siente por Cárdenas ha sido más fuerte que cualquier rumor.

“Muy feliz, muy contenta, muy tranquila. Llena de buena vibra y mucha paz, que es lo que te tiene que dar la pareja”, comentó Leyla en la entrevista. La exvoleybolista destacó la importancia del respeto y la amistad en su relación, elementos que considera fundamentales para una vida en pareja satisfactoria. “Si tienes todo eso, ¿qué más le puedes pedir a la vida?”, añadió, reflejando su optimismo y alegría.

Chihuán también abordó las críticas que ha recibido por su relación, afirmando que su bienestar es lo más importante. “Estoy muy feliz y muy contenta. (Estoy) en una etapa de mi vida en la que me permite muchas cosas. Ya a esta edad, ¿qué me pueden prohibir?”, expresó, desafiando las especulaciones y reafirmando su derecho a vivir el amor plenamente.

¿Quién es Abril Cárdenas?

La joven Abril Cárdenas ha captado la atención de los seguidores de Leyla Chihuán. Parte del equipo de trabajo de la exvoleybolista, Cárdenas ha compartido su aprecio a través de un emotivo mensaje en Instagram, donde exhibe la bandera LGTBI, reafirmando su identidad y compromiso con la comunidad.

En su publicación, Abril expresó: “Making memories con la persona más especial. Qué afortunada de también poder ser parte de tu equipo”. Este mensaje no solo destaca su admiración hacia Chihuán, sino que también refleja la conexión especial que comparten, tanto en lo personal como en lo profesional.

Leyla Chihuán junto a Abril Cárdenas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La respuesta de Leyla Chihuán al mensaje de Cárdenas fue igualmente alentadora. “Más trabajo, más aventuras y más diversión. Bienvenida al Alto Nivel Deportivo. Gracias por unirte al equipo, mi reina hermosa”, expresó, resaltando la relación de apoyo entre ambas. Este intercambio añade un nuevo matiz a la imagen pública de Chihuán, quien se muestra más abierta y dispuesta a compartir su vida personal.

La noticia de la relación entre Leyla Chihuán y Abril Cárdenas ha generado reacciones diversas en redes sociales, destacando la valentía de la exvoleybolista al abrirse sobre su vida sentimental. Con su actitud positiva y su amor por Abril, Chihuán se posiciona como un ejemplo de autenticidad y felicidad en el ámbito público.