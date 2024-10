La Aneurisma Cerebral genera síntomas dolorosos como vómitos, malestar en el cuerpo, escalofríos, etc. Foto: Composición LR/Instagram.

Una popular exchica reality sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un desgarrador testimonio sobre su estado de salud. La influencer reveló que, tras sufrir un aneurisma cerebral, fue trasladada de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de su condición.

En su mensaje, expresó los momentos de angustia que ha atravesado y la lucha que enfrenta por su recuperación, conmoviendo a su audiencia y generando una ola de mensajes de apoyo.

¿Qué exchica reality fue ingresada a UCI?

Cassandra ‘Cass’ Zamorano, exfigura del reality chileno 'Resistiré' de 2019, fue ingresada a la UCI luego de sufrir un aneurisma. La propia influencer de 35 años confirmó la noticia en su cuenta de Instagram, compartiendo una foto donde se la ve en una camilla y con sondas intravenosas. En sus historias publicadas en dicha red social, la también graduada en medicina veterinaria contó que fue trasladada en una ambulancia tras llamar a urgencias por un fuerte dolor de cabeza, vómitos, malestar en el cuerpo y sentir mucho frío.

"Tengo un HSA sangrado subaracnoide subagudo en la cisura de Silvio derecha y un pequeño aneurisma, me dejarán hospitalizada en la UCI y me harán una angiografía de cerebro para ver si no se ha roto", escribió. Además, pidió a sus seguidores que oren por ella. “Si son creyentes como yo, oren sus buenos deseos, por favor". Sin embargo, y para la buena noticia de todos sus seguidores, Cassandra Zamorano fue operada y se viene recuperando con éxito.

Cassandra Zamorano anunciando a sus seguidores que fue ingresada a UCI. Foto: Instagram.

“Me salvaron desde el cielo y desde la tierra los doctores, operándome de un aneurisma cerebral con riesgo vital más un HSA subaracnoideo. Me operaron el cerebro vía el muslo (arteria femoral). Mi caso es raro, la mitad de las personas mueren y casi todas quedan con secuelas, yo estoy bien a los pocos días”, comentó la chilena.

Cass Zamorano era considerada una de las participantes más guapas del reality chileno 'Resistiré'. Foto: Instagram.

¿Qué es un aneurisma?

Los aneurismas ocurren cuando una sección de la pared de un vaso sanguíneo se debilita, lo que provoca un abombamiento o hinchazón. En el caso de los aneurismas intracraneales, estos afectan a los vasos sanguíneos que se encuentran en la zona del cerebro. Cuando se presentan en el área específica llamada cerebelo, se denominan aneurismas cerebrales, y suelen localizarse alrededor o debajo de la región cerebral.