La exchica reality compartió su alegría por el nacimiento de su segunda hija, quien llegó al mundo el 15 de octubre tras un parto prolongado. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde también compartió el emotivo mensaje que le dedicó su pareja. La exparticipante de 'Combate' fue una de las competidoras históricas del programa, ingresando en 2013 como parte del equipo verde. Tras alejarse de la televisión, se convirtió en influencer y productora de eventos con su propio emprendimiento, además de compartir su pasión por el baile junto a su esposo.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió con sinceridad los altibajos de su embarazo y las emociones vividas en los últimos días previos al nacimiento de su bebé. La pareja de la exconcursante del recordado reality también la felicitó, y ambos están muy emocionados por este gran acontecimiento.

Exparticipante de 'Combate' le da la bienvenida a su segunda hija

Se trata de Lisset Lanao, una de las históricas competidoras de 'Combate', sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su segunda hija. Con un emotivo "Bienvenida, hijita", la excompetidora del equipo verde celebró este importante momento en su vida. La influencer, que se alejó de la televisión para dedicarse a sus proyectos personales, ahora comparte su día a día como madre y empresaria.

A lo largo de su embarazo, Lisset ha documentado los momentos más importantes, desde los temores iniciales hasta la alegría por el nacimiento de su hija. Aunque vivió momentos complicados, la influencer ha demostrado una gran fortaleza y gratitud por el apoyo que ha recibido de su familia y seguidores. Este capítulo marca una nueva etapa en su vida, que sin duda estará llena de felicidad junto a su pareja e hijas.

¿Qué mensaje recibió Lisset Lanao de su esposo?

El apoyo de su pareja, Fernando Pallardelly, fue fundamental durante todo el proceso. Tras el nacimiento, la pareja de la influencer no tardó en expresar sus sentimientos a través de un emotivo mensaje que compartió públicamente. "Lo hiciste de maravilla, mi amor", escribió, en reconocimiento a la fortaleza y el esfuerzo de Lisset durante el parto.

Cabe resaltar que la influencer no ha ocultado las dificultades que enfrentó durante el parto. Días atrás compartió con sinceridad que el proceso no fue fácil. Lisset fue ingresada al hospital el 12 de octubre, pero las complicaciones no tardaron en aparecer. Las contracciones disminuyeron y el trabajo de parto se prolongó más de lo esperado, retrasando el nacimiento de su hija. “Me quedé dormida y la cag**, porque desaparecieron las contracciones y ya no podré dar parto natural”, confesó en un mensaje que generó gran empatía entre sus seguidores.

Pese a las dificultades, Lisset se mantuvo tranquila gracias al apoyo de su pareja, quien estuvo a su lado en todo momento. Fernando, con su característico sentido del humor, logró sacarle una sonrisa incluso en los momentos más tensos. "Fer me sale con cada ocurrencia, como la música y el bailecito", comentó, agradecida por el respaldo emocional que le brindó su esposo.