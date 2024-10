La exvoleibolista y excongresista peruana Leyla Chihuán sorprendió al público al revelar detalles desconocidos sobre su vida personal en una emotiva entrevista con Verónica Linares para el podcast 'La Linares', disponible en YouTube. Durante la conversación, Chihuán habló sobre una predicción que le hizo una chamana durante un viaje a Cusco, en la que le anticipó la llegada de una hija y la partida espiritual de su madre fallecida.

Chihuán, reconocida por su trayectoria en el voleibol y en la política, narró cómo esta predicción la marcó incluso antes de decidir tener un segundo hijo.

¿Qué contó Leyla Chihuán?

En el podcast, Leyla Chihuán recordó un momento determinante en su vida, cuando una chamana le hizo una revelación inesperada durante una sesión con hojas de coca en Cusco.

La exvoleibolista relató que la chamana le anticipó la llegada de una hija, algo que aún no estaba en sus planes. Sin embargo, lo más impactante de la predicción fue la advertencia de que su madre fallecida la dejaría por segunda vez, esta vez para acompañar a su nieta. “Me dice: 'Tu mamá siempre está contigo'. Yo le digo que sí y siempre lo siento así. Y me dice: 'Tú vas a tener una niña y en ese momento tu mamá se va a ir con ella y te va a dejar a ti'. Yo empecé, sin tener en mente que quería otro hijo, a sufrir. ¿Cómo me vas a dejar otra vez?”, recordó con lágrimas en los ojos.

La predicción causó un profundo dolor en Chihuán, quien temía perder nuevamente a su madre, aunque fuera en un plano espiritual. Según ella, su relación con su madre fue siempre muy cercana, por lo que la idea de una segunda despedida le resultó abrumadora.

Durante la entrevista, Chihuán compartió que, cuando finalmente nació su hija, sintió una mezcla de pérdida y alivio. “Cuando nació (su hija) dije: 'Perdí a mi mamá por segunda vez', pero también estaba esa alegría de que iba a cuidar a mi hija y eso para mí es una tranquilidad por todas las cosas que vemos”, expresó, dejando ver la complejidad de sus emociones durante ese momento crucial.

Leyla Chihuán y su decisión de convertirse en madre por inseminación artificial

En una pasada entrevista, Leyla Chihuán explicó por qué eligió ser madre soltera a través de la inseminación artificial, un hecho que llamó la atención de cientos de usuarios. La excongresista mencionó que esta decisión estuvo influenciada por su propia experiencia familiar y la relación con su padre, a quien no juzga, pero cuya figura paterna no deseaba replicar para sus hijos.

“Yo quiero ser mamá y voy a ser mamá soltera (...) porque yo no quería la figura paterna que había tenido yo para mis hijos. Yo he visto todo lo que ha hecho mi madre por nosotros”, explicó Chihuán.

La inseminación artificial, según Chihuán, fue la vía para cumplir su sueño de ser madre sin depender de una pareja. La exvoleibolista enfatizó que ser madre soltera no fue un obstáculo, sino una elección consciente basada en el amor propio y el deseo de ofrecer a sus hijos un entorno más estable y seguro.