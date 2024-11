"Lo que se ve, no se pregunta", señalaba en algún momento Juan Gabriel, generando gran revuelo en la opinión pública. Esta vez, el caso parece ser similar para la exvoleybolista Leyla Chihuán, quien recientemente se hizo tendencia al aparecer públicamente en diversas fotos y videos junto a una joven mujer que responde al nombre de Abril Cárdenas. La exparticipante de 'El gran chef famosos' se había caracterizado por mantener su vida privada en estricto privado, por lo cual, esta muestra de afecto desató diversos comentarios en redes sociales.

"Estoy muy feliz y muy contenta", expresó Leyla Chihuán en una reciente entrevista con Verónica Linares, para el podcast de la conductora de América Noticias. Esto, en respuesta a una pregunta directa de un usuario, quien la interrogó por su estado sentimental, luego de ver los románticos momentos entre la excongresista y la joven.

Leyla Chihuán se confiesa por romántica foto con joven mujer

Conocida por no exponer su vida privada, Leyla Chihuán hizo noticia hace unos días luego de compartir una fotografía romántica con una joven mujer. En la instantánea, ambas tienen las manos entrelazadas, y la exvoleibolista acompañó la publicación con un mensaje que dice “Disfrutando” y un emoji de corazón, con el fondo musical de 'Colgando en tus manos'.

"Yo solamente voy a decir que estoy muy feliz, estoy muy contenta. (Estoy) en una etapa de mi vida en la que me permite muchas cosas. Ya a esta edad, ¿qué me pueden prohibir?", señaló Leyla Chihuán tras las interrogantes sobre su foto con una joven mujer. Asimismo, respondió a algunas críticas que ha recibido en redes sociales con un fuerte mensaje.

"No sé qué tan interesante o que tanto atraiga mi vida. Lo que pasa es que nunca he expuesto, nunca he dicho nada, siempre han jugado muchísimo con la especulación. ¿Qué tengo que decir para acabar con la especulación? Estoy bien, estoy feliz, que amo, me aman, que vivo en plenitud lo que soy y lo que siento. Si eso es de interés popular, créanme que soy muy feliz", sentenció Chihuán, dejando en claro que está en el mejor momento de su vida.

Leyla Chihuán asegura que sus hijos comparten su felicidad

Asimismo, cuando fue consultada por cómo toman sus hijos esta nueva etapa en su vida, Leyla aseguró que ellos son su principal apoyo. Leyla Chihuán destacó que, en estos momentos, su familia está más unida que antes y son su respaldo en todo momento.

"Por supuesto. Si la felicidad mía no pasa por la de mis hijos, estamos mal. Somos una familia y siempre lo vamos a ser", aseveró la exparticipante de 'El gran chef famosos'.

Leyla Chihuán también habló del apoyo de su familia.

¿Quién es Abril Cárdenas, la joven mujer que se lució con Leyla Chihuán en una foto?

La mujer que acompaña a Leyla Chihuán en la imagen es Abril Cárdenas, quien forma parte de su equipo de trabajo. A través de sus publicaciones, Cárdenas ha mostrado que es parte de la comunidad LGTBI y exhibe la bandera de esta en su perfil. La joven expresó su aprecio por la exvoleybolista en un mensaje de Instagram: “Making memories con la persona más especial. Qué afortunada de también poder ser parte de tu equipo”. Esto evidencia la admiración y el respeto que siente por Leyla, además de destacar los momentos especiales que comparten.

En su publicación, Cárdenas no solo agradece el apoyo de Chihuán, sino que resalta su dedicación al trabajo: “De ver tu dedicación para que todo salga increíble, de ver cómo te preocupas por que todos se sientan bien. Todo mi respeto y admiración siempre”, escribió.

Leyla Chihuán disfruta junto a Abril Cárdenas. Foto: Instagram

Leyla, en reconocimiento al mensaje, respondió de manera alentadora: “Más trabajo, más aventuras y más diversión. Bienvenida al Alto Nivel Deportivo. Gracias por unirte al equipo, mi reina hermosa”. Este intercambio demuestra la relación de apoyo mutuo entre ambas mujeres, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores, añadiendo un nuevo matiz a la imagen pública de Chihuán.

La romántica imagen de Leyla Chihuán

Leyla Chihuán, conocida por su participación en 'El gran chef famosos', compartió una imagen en su historia de Instagram en la que aparece con una joven, lo que generó gran interés entre sus seguidores. En la foto, ambas están con las manos entrelazadas, y la exvoleibolista agregó el mensaje “Disfrutando” acompañado de un emoji de corazón, con la canción 'Colgando en tus manos' como fondo musical.

En días recientes, la excongresista, célebre por su frase "Estoy Chihuán", ha publicado varios momentos significativos junto a la joven, acompañados de mensajes emotivos. En una entrevista reciente, Leyla Chihuán habló sobre su situación amorosa, indicando que está soltera, aunque abierta a nuevas relaciones. También expresó que ha tenido experiencias románticas intensas, pero en la actualidad se siente tranquila y enfocada en su crecimiento personal.

Leyla Chihuán y Abril Cárdenas realizan romántico post.





Chihuán afirmó que su atracción hacia una persona está basada en la conexión emocional, sin importar el género, ya que busca a "la persona que le complemente". Durante una entrevista con el podcast de Christopher Gianotti, dijo: "Hombres y mujeres, hermano... Es la persona que me complementa, es el ser, es el alma que me complementa. Yo veo seres humanos".

Leyla Chihuán mostró un gesto tierno con una joven durante un concierto de Aventura

Leyla Chihuán llamó la atención durante un reciente concierto de Aventura en Lima, al cual asistió acompañada de Abril Cárdenas. Ambas, vestidas de negro, se mostraron sonrientes y cómplices al llegar al Estadio Nacional, caminando de la mano, lo que despertó la curiosidad de los asistentes, quienes registraron el momento y lo compartieron en redes sociales tras su aparición en 'Magaly TV, la firme'.

La complicidad entre Leyla y Abril se hizo evidente durante el concierto, donde intercambiaron sonrisas mientras disfrutaban de canciones icónicas de la banda como 'Obsesión' y 'Los Infieles'. El gesto más romántico fue cuando ambas corearon juntas 'Por un segundo', uno de los temas más queridos por los seguidores de Aventura.

Después del concierto, Leyla publicó una foto en su historia de Instagram, nuevamente de la mano con Abril, acompañada del texto “Disfrutando” y un emoji de corazón, mientras sonaba 'Colgando en tus manos', lo que añadió un toque romántico a la publicación.

La imagen provocó diversas reacciones en sus seguidores, quienes manifestaron su apoyo y cariño hacia Chihuán. Algunos comentarios en redes sociales destacaban la felicidad de ver a Leyla más abierta con respecto a su vida personal. “Qué bonito verte feliz, Leyla”, escribió uno de sus seguidores, mientras otro agregó: “El amor siempre es bienvenido, no importa la edad ni el género”. La publicación refleja la disposición de Leyla para compartir más aspectos de su vida sentimental, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores.