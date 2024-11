El reciente video, donde se observa a Karla Tarazona y Christian Domínguez aparentemente besándose, ha generado un intenso debate en los medios. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Todo se filtra’, muestran a los conductores en momentos de aparente cercanía detrás de cámaras en Panamericana Televisión. Este episodio avivó los rumores de una posible reconciliación entre ambos, a pesar de que su relación terminó hace años debido a una infidelidad por parte del cantante.

Tarazona, conocida por su franqueza, no tardó en pronunciarse sobre el controvertido video. Durante una entrevista en Radio Panamericana, la conductora aseguró que lo que se muestra no es lo que parece. Según ella, todo fue parte de un juego que se ha malinterpretado. Aun así, sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que, fuera del canal, las cosas entre ellos podrían desarrollarse de otra manera.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se dan un apasionado beso

El video en cuestión, que fue expuesto por el programa ‘Todo se filtra’, muestra a Karla Tarazona y Christian Domínguez compartiendo un momento íntimo detrás de cámaras. Según una trabajadora de Panamericana Televisión, estos gestos de afecto entre los presentadores son algo común en su día a día, lo que ha generado más especulaciones sobre el estado de su relación.

Karla Tarazona, quien ha trabajado con Christian Domínguez durante mucho tiempo en la pantalla, fue consultada al respecto por su compañero de radio, Luigui Carbajal. La conductora se mostró relajada, tratando de restar importancia al asunto. A pesar de las imágenes, afirmó: “Eso no es un beso, para qué me preguntas si vas a decir lo que tú quieres, si tú ves un beso, es un beso”. Con estas palabras, trató de desmentir lo que los rumores apuntaban, pero no pudo evitar admitir que en el pasado sí hubo un beso entre ambos, específicamente en el cumpleaños del cantante.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre el video donde besa a Christian Domínguez?

En la misma entrevista, Karla Tarazona explicó que el beso captado en las imágenes fue malinterpretado por el ángulo de la cámara y que, en realidad, solo estaban jugando. Sin embargo, reconoció que sí se dio un beso con Christian Domínguez meses atrás, durante la celebración de su cumpleaños. “En el cumpleaños sí fue un beso, pero en este caso no, se ve de la cámara de arriba y ahí no hay beso”, explicó la presentadora.

A pesar de la insistencia de Carbajal en indagar si había algo más allá de lo profesional, Karla mantuvo su postura, aunque insinuó, entre risas, que fuera del ambiente laboral podría haber otros tipos de encuentros. “Estamos jugando, yo nunca en mi trabajo he hecho cositas, saliendo de repente”, comentó con un tono jocoso. Estas palabras solo incrementaron la especulación sobre la verdadera naturaleza de su relación con Christian Domínguez.

Christian Domínguez quiere reconquistar a Karla Tarazona

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez no han dejado de circular. El cantante ha sido visto en varias ocasiones junto a Karla, incluso cuando ella fue hospitalizada debido a una sinusitis mal tratada. Durante su internamiento, Domínguez estuvo presente, lo que generó aún más comentarios sobre una posible reconciliación.

En una publicación de Instagram, Tarazona agradeció públicamente el apoyo de Christian, mencionando en tono de broma que él estaba "haciendo sus puntos bonus". Por su parte, Domínguez también respondió con humor, mencionando que su día había sido muy ocupado porque, además de cuidar de Karla, también llevó a su hija al médico. Este tipo de interacciones ha mantenido a sus seguidores en constante alerta, especulando si realmente podrían retomar su relación amorosa.

Karla Tarazona y Christian Domínguez siguen jugando al misterio con su reconciliación.

Aunque ambos han negado públicamente estar en una relación sentimental, sus acciones parecen indicar lo contrario. Karla Tarazona y Christian Domínguez han dejado claro que, si bien no están juntos en este momento, en el futuro no descartan la posibilidad de retomar su historia. Mientras tanto, los seguidores de ambos están atentos a cualquier novedad que confirme o desmienta estos rumores.