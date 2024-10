Magaly Medina arremetió contra Laura Bozzo, calificándola de “irresponsable” por asegurar que Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, fue quien cubrió los gastos de los pasajes para que ella y su esposo, Alfredo Zambrano, asistieran a la última edición de los premios Martín Fierro en Miami, Estados Unidos. La figura de ATV explicó que esta información le fue transmitida a Bozzo por Cristian Zuárez, y señaló que su colega debería verificar sus fuentes antes de hacer este tipo de afirmaciones.

De esta manera, la presentadora se pronunció públicamente sobre lo dicho por Laura y expuso así su molestia ante lo que considera una falta de respeto por parte de la llamada ‘abogada de los pobres’. Ahora la ‘urraca’ mostrará todas las pruebas que demostrarían que las declaraciones de Bozzo carecen de fundamento.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Laura Bozzo?

“Es increíble como Laura puede ser tan ligera al decir una información que le contó Cristian Zuárez (el exesposo de Bozzo) cuando siempre hemos sabido que Cristian Zuárez es fanfarrón. ¿Dónde están las pruebas? Creo que mi nuevo abogado (el Dr. Benji Espinoza) está preparando una carta rectificatoria para ella porque me parece risible intentar tirarme barro sin conocimiento de causa”, compartió en un principio Magaly Medina al diario Trome.

“Yo tengo todas las pruebas y las voy a mostrar esta noche (en su programa) para responderle a Laura para que cuando hable de mí lo haga con pruebas y deje de repetir rumores, porque rumores sobre mí puede haber miles, pero es parte de la leyenda negra con la que he crecido y no me molesta, pero en esta circunstancia hay que ser bastante irresponsable para decir una mentira de ese tamaño”, expuso la presentadora de ATV.

Magaly Medina asistió a los premios 'Martin Fierro' donde ganó el premio a Mejor Conductora de TV. Foto: Instagram.

¿Quién pagó los pasajes de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, según ella?

En la misma entrevista, Magaly Medina indicó que los pasajes para asistir a los premios Martín Fierro en Miami, Estados Unidos, fueron pagados por los organizadores del evento. “A mí sí me invitaron los de los premios Martín Fierro y al principio no quería ir porque no sabía si iba a recibir la distinción, pero cuando me dieron indicios de que podría ganar, acepté y fueron ellos los que le pagaron los pasajes a una agencia con la que el canal trabaja”, reveló Medina indicando que tiene pruebas sobre ello.

“Todo está en chats y documentado. No tengo por qué recibirle un regalo a nadie, no necesito que me compren los pasajes para viajar, creo que soy lo suficientemente exitosa en mi vida profesional y personal como para estar mendigando que alguien me pague los pasajes, eso no pasa. No sé por qué Laura, quiere vincularme a ‘Chibolín’, al tipo lo conozco como cualquiera que viene a mi programa, nunca le niego una foto a nadie, así tú seas un delincuente, no te lo voy a negar”, contó la presentadora para el diario Trome.

Laura Bozzo vinculó a Magaly Medina con Andrés Hurtado. Foto: Instagram.

Laura Bozzo acusa a Magaly Medina de irse a Miami con plata de Chibolín

El viernes 11 de octubre, Laura Bozzo participó en una entrevista con Rodrigo González en ‘Amor y Fuego’, donde expresó su aprecio por Andrés Hurtado, 'Chibolín', y negó haber recibido beneficios de él. Sin embargo, sorprendió al revelar que tenía conocimiento de que Hurtado pagó los pasajes en primera clase para que Magaly Medina y su esposo viajaran a Miami a los premios Martín Fierro.

Según la ‘abogada de los pobres’, esta información le fue proporcionada por su expareja, Cristian Zuárez, quien también se mostró sorprendido por la postura de Magaly respecto a este tema. Bozzo añadió que los premios Martín Fierro no cubren los gastos de viaje, y que fue Andrés Hurtado, personalmente o a través de su agencia, quien asumió los costos de los pasajes. Según sus declaraciones, esto fue lo que Cristian le contó, y no consideró que hubiera nada de malo en ello.