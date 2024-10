En una reciente aparición en el programa 'Amor y fuego', Laura Bozzo ha vuelto a encender la controversia al defender a Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, mientras cuestiona la postura de Magaly Medina en relación con él. Durante la entrevista con Rodrigo González, Bozzo no solo ratificó su amistad con Hurtado, sino que también realizó revelaciones impactantes sobre el vínculo entre Andrés Hurtado y Magaly Medina.

Laura Bozzo, quien se ha mantenido activa en redes sociales defendiendo a Andrés Hurtado y sus hijas, fue clara al expresar su incredulidad sobre la negativa de Magaly Medina respecto a su relación con Chibolín. En su intervención, la popular presentadora mencionó que, según información obtenida por su expareja Christian Suárez, Medina y su esposo Alfredo Zambrano habrían recibido pasajes para los Premios Martín Fierro, supuestamente financiados por la agencia de viajes de Hurtado. "Lo que tengo entendido es que recibieron los pasajes de su parte para ir a la premiación", afirmó Bozzo, sugiriendo que la negativa de Medina a aceptar esta conexión es sospechosa.

Laura Bozzo cuestiona a Magaly Medina por negar vínculo con Andrés Hurtado

A lo largo de la entrevista, Bozzo continuó defendiendo a Andrés Hurtado y expresó su desconfianza hacia el sistema judicial peruano, comparando su situación con el juicio que enfrenta por el caso Alejandro Toledo, que le impide ingresar a Estados Unidos. En medio de esta controversia, Laura se preguntó: "¿Por qué el miedo? ¿Por qué no decir las cosas?".

La presentadora de televisión mexicana agregó que no busca perjudicar a Medina, sino simplemente comentar lo que ha escuchado sobre el tema. "Yo acá estoy porque creo que podemos decir la verdad. Si no hemos hecho nada malo, ¿por qué no podemos decir las cosas como son? No creo que sea un delito. Ahora, es sospechosa la actitud cuando tratas de esconder algo y no decir las cosas como son. Algo raro hay ahí, me parece extraño, supongo que hay temor" comentó la conocida 'Señorita Laura'.

Rodrigo González, quien moderó la conversación, enfatizó que la situación de Magaly Medina es compleja, ya que ha evitado tratar el tema de Hurtado en su programa. González mencionó que, a pesar de su aparente enemistad con Chibolín, Medina ha cambiado su postura en las últimas semanas, lo que genera suspicacias entre sus seguidores. "Ella las dos primeras semanas no ha tocado el tema, lo ha hecho coaccionada", dijo González, dejando entrever que algo más podría estar en juego.

Laura Bozzo expresó su apoyo a Andrés Hurtado en redes sociales

Semanas atrás, la conocida presentadora Laura Bozzo compartió un post en Instagram, donde defendía a Chibolín y le expresaba su apoyo por toda la situación que estaba pasando. Mediante su cuenta de Instagram, Laura Bozzo publicó una fotografía donde aparece tendida en una cama, acompañada de un largo y contundente mensaje. Dicho escrito se refería a la delicada situación de Andrés Hurtado, quien fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

En su pronunciamiento, Bozzo exigió pruebas que inculpen a Chibolín, ya que, para ella, solo se basan en “testigos de oídas”. “En momentos horribles de mi vida que nadie conoce, hubo una persona que siempre me apoyó espiritualmente, me refiero a Andrés Hurtado, hoy acusado de mil delitos en base a testigos de oídas. Me encantaría que mostraran las pruebas. Quise comentar en el Instagram de Rodrigo González, pero no se puede”, aseguró.

“Conozco muy bien la justicia de Perú la respeto, pero exijo pruebas, transferencias, cuentas. Él es mi amigo, me trató increíble en Perú, nunca me regaló nada, pero siempre me hablaba para ver cómo estaba y oraba conmigo. Por eso lo único que pido es que se haga JUSTICIA. Concluyo diciendo que me repugnan las personas que celebran y festejan la desgracia ajena”, aseveró la presentadora.